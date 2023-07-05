Будущих покорителей Сибири будут обучать на Кубани

Фото: Пресс-служба Эн+

Суть «Профессионалитета» в чем? Во-первых — интеграция колледжей и предприятий, во-вторых — внедрение новых образовательных программ, предусматривающих сокращение сроков обучения — до двух лет для рабочих специальностей, до трех — для более технологичных специальностей за счет практико-ориентированного подхода. И третье — гарантированное трудоустройство будущих выпускников на предприятия.

Современное образование становиться непрерывным, будущих специалистов начинают готовить, что называется, со школьной скамьи. Практика показывает, что сотрудничество компаний и образовательных организаций помогает ребятам не только сделать осознанный выбор будущей профессии ещё в юном возрасте, но и познакомиться с ней задолго до прихода на работу.

Усть-Лабинск, что в двух часах езды от Краснодара, - городок небольшой, населением менее 40 тысяч. Наравне с культурными достопримечательностями, в числе которых одна из крупнейших сельскохозяйственных выставок в стране и Усть-Лабинская крепость на прибрежном валу, построенная еще полководцем Суворовым, в прошлом году появились объекты достояния для будущих поколений. При поддержке Олега Дерипаски открыт Первый университетский лицей имени Н. И. Лобачевского, который с 1 сентября этого года станет филиалом МГУ им. М.В. Ломоносова, здесь школьники со всей страны будут изучать естественные и точные науки. Изменения коснулись и среднего профессионального образования: Усть-Лабинский социально-педагогический колледж в 2023 году присоединился к федпроекту «Профессионалитет», сейчас активно идёт приемная кампания в ИТ-кластер. Сегодня молодежь все больше стремится в краевой центр из-за хорошего образования, профессиональной подготовки и будущих карьерных перспектив. Город становится всероссийским центром современного образования, о таком ранее здесь и не могли мечтать.

Фото: Пресс-служба Эн+

В последние годы поток абитуриентов в Усть-Лабинский социально-педагогический колледж заметно вырос, отмечает руководство учебного заведения. В этом году также наблюдается повышенный спрос среди поступающих, и это неслучайно, ведь на его базе будут готовить крайне востребованных ИТ-специалистов. Первый год студенты будут обучаться в Краснодарском гуманитарно-технологическом колледже, который является сетевым партнером Усть-Лабинского колледжа в «Профессионалитете».

- Новый уровень образования предполагает, что ребята практически сначала обучения вливаются в производственный процесс, - объясняет директор Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа Андрей Филоновский. - А благодаря тому, что Эн+ будет непосредственно участвовать в подготовке кадров и учебном процессе, по итогам количество трудоустроенных выпускников в компанию может достигнуть 100 %. Кроме того, мы понимаем, что открытие кластера «Центр развития цифровизации» – это новая страница в истории нашего колледжа, символично, что этот важный этап начинается в Год педагога и наставника.

По словам директора учебного заведения, новое направление даст импульс для дальнейшего развития учреждения. Ведь оно продиктовано современными вызовами экономики всей страны в целом. Сегодня колледж ведет подготовку специалистов по 15 основным образовательным программам, обучая около 2 500 ребят из 38 районов Краснодарского края.

- Сейчас в Усть-Лабинском колледже идет ремонт, будет построен дополнительный корпус колледжа, закуплено программное обеспечение и оборудование, отремонтировано общежитие, - говорит Андрей Филоновский. – Из федерального бюджета на проект выделено порядка 100 млн рублей для улучшения материально-технической базы, 60 млн рублей вкладывает компания-работодатель в строительство нового здания и учебное оборудование, 37,5 млн рублей – от региона на капитальный ремонт учебного корпуса и общежитие. Колледж выделяет 3 млн рублей на благоустройство территории.

Фото: Пресс-служба Эн+

Отметим, что в 2023 г. образовательные учреждения Краснодарского края вошли в число победителей конкурсного отбора на предоставление грантов из федерального бюджета в рамках федпроекта «Профессионалитет».

- Обучение на программе ИТ при поддержке Эн+ в Краснодарском крае — это значимый шаг на пути к успешной карьере под крылом одного из крупнейших российских работодателей. Сегодня в энергетическом бизнесе компании работает более 30 тыс. человек, основные активы компании сосредоточены в Сибирском федеральном округе, но бизнес развивается в ногу со временем, и один из ИТ-кластеров компании создается на юге России для привлечения новых квалифицированных кадров в ИТ-сфере. Они будут решать сложные задачи развития Сибири, работая в Южном филиале «Эн+ Диджитал», — отметил руководитель энергетического бизнеса Эн+ Михаил Хардиков.

В ходе обучения студенты будут проходить стажировки в «Эн+ диджитал» (www.enplus.digital) в Краснодарском крае - инновационном цифровом хабе электроэнергетической отрасли. А в дальнейшем им предложат трудоустройство в компании.

Приемная кампания в Усть-Лабинский социально-педагогический колледж уже стартовала. В этом году предусмотрено всего 50 бюджетных мест, для зачисления ребятам необходимо успешно сдать государственную итоговую аттестацию по окончании девятого класса. Иногородним будет предоставлено общежитие.

Фото: Пресс-служба Эн+

«Перезагрузка» системы среднего профессионального образования началась в России в прошлом году. В 2023 году число участников проекта увеличилось до 925 колледжей из 68 регионов страны. В формирование образовательных программ активно вовлечены более 900 работодателей, так что с первых дней обучения ребята получают максимум практики на производствах под руководством опытных наставников, для них организуют стажировки, а трудоустройство выпускников должно достигнуть 85 %, при этом инвестиции компаний в колледжи к концу 2023 года составят порядка 3,5 млрд рублей.