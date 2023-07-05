Самые известные цитаты Сергея Галицкого, которые заставят задуматься каждого человека

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

За последние десять лет Сергей Галицкий дал всего пару интервью. Оба вышли на Youtube. В первом он рассуждал о бизнесе, во втором – о футболе. Оба разговора собрали миллионы просмотров на платформе.

Последний раз Сергей Галицкий общался с журналистами в сентябре 2021-го. Тогда он впервые рассказал о болезни. Так хотел развеять слухи, которые ходили в соцсетях.

«КП» – Кубань» собрала самые интересные цитаты бизнесмена из интервью российским СМИ и Youtube-каналам.

«Сложно сказать, что в жизни главное. Жизнь — она бессмысленна сама по себе. Просто надо найти себе дело, чтобы занять этот промежуток между рождением и смертью. Какой смысл жизни? Да нет его. Родить детей — это репродуктивная функция, она вне нас лежит. К чему стремиться? Количественные какие-то факторы человека вряд ли мотивируют».

«Надо найти себе занятие. Просто ты придумал себе какую-то игру, и ты в нее играешь»

«Жить ради детей, внуков — это, по-моему, социализм. Жить надо ради себя, ради самого себя»

«Когда у человека столько денег, как у меня, какая разница, есть у меня Ferrari или нет?»

«Могу ошибаться, но еще не выросло поколение богатых людей, которое не понимает, что им столько денег не надо. В гробу карманов нет. Ты заработал в обществе, и должен отдавать этому обществу. Ты не сможешь съесть два завтрака, как ни пытайся»

«Я не герой, и если меня ударят палкой по голове, мне будет больно, и я скажу: «Ребята, очень больно!» Но я же не обезьяна, я должен бороться со своими страхами»

«Менять мир — это точно не ко мне, а к Бэтмену»

«Я из обычной семьи, после армии год работал грузчиком, студентом был бедным. Когда мы начинали делать «Магнит», я хорошо чувствовал и понимал, что движет простыми людьми»

«Я просто случайно стал заниматься тем, что потом пригодилось в будущем, вот и все. Две вещи. Первая — отец в меня заложил невероятное трудолюбие. Он издевался надо мной, каникул не было, я работал все выходные. Вторая — когда я бросил футбол, то занялся шахматами, благодаря которым научился быстро считать. Я только спал и занимался шахматами. Через полтора года занятий я мог на десяти досках вслепую играть. В седьмом-восьмом классе я только ими занимался, у меня в жизни ничего больше не было»

«Я зарабатываю деньги, чтобы их тратить. Я считаю странным, когда люди не любят хорошее. Это отклонение»

«Нельзя отдавать свои деньги никому. Хочешь потратить деньги — сам их трать, хочешь отдать на благотворительность — основывай фонд имени Васи Петечкина и сам его контролируй, сам этим занимайся. Я истрачу все свои деньги при своей жизни»

«Я родился бизнесменом. Был бы художником — был бы несчастлив. Был бы журналистом — был бы несчастлив. Был бы политиком — был бы несчастлив. Каждый должен научиться соответствовать своему ремеслу. Мы в России все специалисты широкого профиля. Но именно то, что мы должны делать, мы делаем плохо. Когда мне говорят: «Наверное, ваша следующая цель — политика», — меня это невероятно оскорбляет. Потому что я считаю, что нет ничего выше моего ремесла»