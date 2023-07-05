Личный пример. Воспитатель Ейского казачьего корпуса ушел на полгода в зону СВО

Александр учит детей военному делу после СВО. Фото: Приазовские степи

56-летний воспитатель из Ейска провел в зоне СВО полгода. Александр Р. ушел на передовую добровольцем. Там он провел 6 месяцев. А потом решил вернуться к своим воспитанникам, чтобы рассказывать им о тех, с кем прошел огонь и воду. К тяготам военной службы Александр привык. На срочке был матросом на подводной лодке, потом заключил контракт, а после ушел в полицию и работал в уголовном розыске. Поэтому не задумываясь решил уйти на передовую, когда началась специальная военная операция.

- Это мое личное убеждение. Я - казак, заместитель атамана, учу детей быть сильными, смелыми, готовыми встать на защиту своей Родины, значит, должен быть примером, - говорит Александр.

Дома осталась жена, четверо детей и два внука. Бойца отправили на запорожское направление. Там он наводчиком гранатомета, позже – командиром отдельного взвода огневой поддержки.

- Противник воюет очень подло. Разрушает жилые кварталы, не соблюдает никаких норм содержания военнопленных, ВСУ платят иностранным наемникам, - рассказывает доброволец. - Я уверен: боевые действия идут не против Украины, а за будущее Украины, которая сейчас превратилась в полигон для стран блока НАТО.

Боец рассказывал, что на СВО приходят целыми семьями. В его подразделении служили вместе 58-летний мужчина с младшим сыном, а через месяц к ним присоединился и старший.

- Там все друг за друга, чувствуется единое братство, никто не оставляет без помощи и участия, - вспоминает мужчина.

Полгода по контракту пролетели, и Александр засобирался домой. Скоро начнется новый учебный год. А его ждут ребята. Их надо многому научить. И первым делом опытный боец начал тренировать воспитанников ВПК «Барс». В июне для подростков организовал курс молодого бойца, где давал школьникам азы практической топографии, тактической медицине и показывал работу штурмовых двоек.