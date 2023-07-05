Места на пляжах в Сочи лучше бронировать заранее. На курорты Кубани наплыв туристов

В Сочи пробки не только ои автомобилей, но и из людей. Фото: Олег УМАРОВ

В этом курортном сезоне в Сочи планируют принять около 5 млн туристов. Но реальная цифра, скорее всего, будет намного больше. В конце июня на сочинском железнодорожном вокзале торжественно встретили уже трехмиллионного туриста, приехавшего на берег Черного моря из Коми.

«Подсчет туристов осуществляется департаментом курортов, туризма и потребительской сферы администрации Сочи в ежедневном режиме. Сейчас в городе единовременно находятся более 170 000 гостей. Загрузка отелей в прибрежном кластере приближается к 90%», - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Для приема отдыхающих работают 2500 средств размещения: гостиницы, отели и санатории. А также 40 пляжей, которые оборудованы во всех районах курорта. Еще три года назад пляжей в Сочи было вдвое меньше. Но туристам все равно не хватает местечка под солнцем.

Лежакам на пляжах не хватает мест. Фото: Олег УМАРОВ

«Мы пришли к 10 утра, а на городском пляже уже негде было постелить коврик. Хоть заранее «бронируй» местечко с вечера, например, можно ставить бутыли с водой, или оставлять коврики», - жалуются отдыхающие.

Впрочем, такие методы будут недейственными. Коммунальные службы круглосуточно следят за порядком на пляжах и нарочно забытые вещи, скорее всего, будут отправлены в бюро находок, например.

Туристки в откровенных купальниках начали требовать особого обслуживания. Фото: Олег УМАРОВ

Особо ушлые туристки решили действовать ва-банк! На одном из пляжей микрорайона Мамайка девушка потребовала предоставить ей лежак только потому, что у нее очень красивая … попа!

«В доказательства слов красотка не постеснялась продемонстрировать администратору и охране пляжа свои преимущества. Правда, ей это не помогло. Ей пригрозили, что вообще выгонят с пляжа за аморальное поведение», - поделились свидетели сцены.

На какие еще жертвы или хитрости способны отдыхающие, ради места на пляже у моря – покажет время. Возможно, что особо предприимчивые местные жители начнут заранее занимать и торговать пляжными островками.