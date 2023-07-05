На Кубани из-за разгерметизации автоклава пострадали четыре работника консервного цеха

Следователи начали проверку. Фото: скриншот.

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после того, как четыре сотрудника консервного завода в станице Павловской попали в больницу с ожогами. Как рассказали в следкоме региона, выброс пара и горячей воды произошел из-за разгерметизации одного из производственных автоклавов.

«По данным следствия, днем 5 июля 2023 года в консервном цеху предприятия, находящегося на улице Хлебной в станице Павловской Краснодарского края, произошла разгерметизация автоклава для изготовления консервов. В результате произошедшего четверо работников в возрасте от 31 до 37 лет получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Компания специализируется на переработке и производстве консервированных зеленого горошка, грибов, сладкой кукурузы, фасоли, томатной пасты и лечо премиум-сегмента. Завод был построен в 2003 году. В 2020 году на комбинате модернизировали перерабатывающую линию и установили новое оборудование. Сейчас следователи выясняют, как обслуживалась техника и как на производстве выполняли требования безопасности.

«На месте работает следователь территориального следственного отдела, проводится осмотр места происшествия, изымается техническая документация и записи с камер видеонаблюдения, назначены судебные экспертизы», - уточнили в следкоме.

Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда. Расследование продолжается.