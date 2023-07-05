Было как в Монако, но только в Адыгее. Четверых жителей Майкопа обвиняют в организации казино

Мужчины организовали казино в квартире. Фото: пресс-службы СУ СК России по Адыгее.

В Адыгее будут судить организаторов подпольного казино. В качестве подозреваемых – четверо жителей Майкопского района. Осенью 2022 года банда в жилой квартире создала игорный клуб, где царили азарт и беззаконие. Попасть в заведение было не так уж и просто, только если за нового игромана поручились уже проверенные члены клуба. Но как бы ни старались держать секретность, о нехорошей квартире узнали оперативники.

«Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции Майкопского района в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Злоумышленники задержаны при силовой поддержке бойцов ОМОН «Фишт» регионального управления Росгвардии», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Адыгее.

Внутри полицейские обнаружили игровое оборудование: компьютерные планшеты и мобильный телефон, которые выдавались посетителям данного заведения. На гаджетах были установлены приложения с азартными играми. Тут же работала касса, где выдавали выигрыши, но чаще все же забирали проигранное.

«По материалам проверки, поступившим из подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Майкопскому району, в отношении четверых местных жителей возбуждено уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр, совершенные организованной группой», - уточнили в республиканском следкоме.

Все четверо подозреваемых по ходатайству следователя заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.