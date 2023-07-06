Битва саундтреков и пляжный отдых в городе. Что посетить в Краснодаре в выходные

В Краснодаре в выходные можно посетить концерт и отдохнуть на бассейне. Фото: Иван МАКЕЕВ

Битва саундтреков кино

В Краснодаре в Филармонии имени Пономаренко пройдет удивительное шоу — битва сандтреков кино.

- Мечтали когда-нибудь отправиться в музыкальный мир «Пиратов Карибского моря»? Может, вы предпочитаете фантастический «Аватар» или волшебство «Гарри Поттера»? Все это прозвучит на нашем концерте, - сообщили организаторы мероприятия.

Уточняется, что в программе прозвучит музыка из зарубежных и отечественных и фильмов: Аватар, Король Лев, Свой среди чужих, чужой среди своих, Сибириада, Шерлок, Интерстеллар и других.

Пляжный отдых в городе

В Краснодаре наступила настоящая жара. Столбики термометров уже стабильно превышают отметку +30 градусов. Спрятаться от зноя не получается ни утром, ни вечером. В такие душные дни помогает только кондиционер или прохладный бассейн с прозрачной водой.

Так как все городские пляжи в Краснодаре остаются закрытыми уже много лет, а строительство новых по разным причинам все время откладывают, охладиться в жару помогают только частные бассейны, которых в городе немало.

Летняя Резиденция Santorini

Santorini — это загородный аквакомплекс с открытыми пятизвездочными бассейнами. Он расположен подальше от городской суеты, в тихом районе по адресу: улица 3-я Трудовая, 1б.

В этом бассейне можно не только весело отдохнуть большой компанией, но и отлично провести время всей семьей. Ведь здесь находятся пять больших бассейнов общей площадью 1,5 тысячи кв. метров. Также есть Aqua-бар, бунгало, ресторан и детская зона, в которую входит бассейн и водные горки.

Zagarro Club Resort

Zagarro — это уединенное место, которое сможет перенести вас в атмосферу загородного отдыха с вечнозеленым садом. Оно подходит для тех, кто хочет весело провести выходной день, загорая, купаясь и слушая хорошую музыку. Для этого здесь оборудована аквазона с подогреваемыми бассейнами, шезлонги, бунгало, аквабар и ресторан-терраса.

Кроме того, здесь часто можно застать настоящие диджей-сеты и различные шоу-программы. Загородный клуб работает с 9:00 до 22:00 по адресу: улица Ростовское шоссе, 25/4.

Аквапарк «Ниагара»

Мало кто знает, но после закрытия известных аквапарков на Затоне и Гидрострое, в Краснодаре появился еще один комплекс для водного отдыха. Аквапарк «Ниагара» построили на Тургеневском шоссе, 35, примерно в пяти минутах езды от "Мега-Адыгеи". Здесь оборудованы детская зона и большие горки для взрослых. В аквапарке действует множество акций, так что поход всей семьей не оставит дыры в семейном бюджете.

AVAX

На седьмом этаже отеля Grand Spa Hotel AVAX, по адресу: улица Александра Покрышкина, 25/1, находится панорамный бассейн с видом на город. Попасть сюда можно, даже если вы не являетесь постояльцем отеля. Для всех посетителей бассейн работает с 9:00 до 19:00, на территории комплекса оборудованы лежаки и шатры. Также здесь есть шикарный видовой ресторан, где подают не только вкуснейшие блюда, но и освежающие коктейли.

Клуб отдыха «SUNDALI»

В Краснодаре на улице Аэродромной, 168/7, находится уличный бассейн, который работает круглый год. Его удобное месторасположение делает отдых очень комфортным, впрочем, как и современный горячий бассейн, закрытые беседки, гриль зона, турецкий хамам, купель и ресторан. Кроме того, здесь есть два маленьких бассейна для детей. Также для удобства всем посетителям выдают полотенца.