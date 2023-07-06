9-летний мальчик сам себе вводил инъекции, чтобы выжить. Многодетная мать пила и избивала малолетних детей на Кубани, потому что они мешали личным отношениям

Мать часто поднимала на детей руку

42-летняя жительница Отрадненского района жила с тремя детьми. Старший, 14-летний, был от первого брака, а двое младших, мальчик и девочка 9 и 4 лет, – от второго. Но женщина не пожелала жить ни с одним из отцов своих детей и продолжала устраивать личную жизнь. Дети стали лишь обузой, они просто мешали любвеобильной даме нормально общаться с сожителем.

Женщина систематически избивала всех детей. А 9-летний сын и вовсе, чтобы выжить, сам себе делал уколы. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.

«42-летняя местная жительница не исполняла родительские обязанности, злоупотребляла спиртными напитками, применяла насилие в отношении детей. Один из детей имеет хроническое заболевание - сахарный диабет 1-го типа. При этом мать за лекарственным обеспечением ребенка не следила. А когда мальчику становилось плохо, он самостоятельно пытался привести в норму уровень сахара в крови: пил сладкую воду и сам себе вводил инсулиновые инъекции», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В настоящее время в отношении многодетной матери, жестоко обращавшейся с детьми, возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Всех несовершеннолетних забрали у горе-мамаши и отправили в специализированный реабилитационный центр. Там им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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