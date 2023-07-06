Жара сбивает с ног. В Краснодарском крае температурные отметки превысили норму на 5 градусов

Опасная жара в Краснодарском крае сбавит обороты. Фото: Олег УМАРОВ

В этом году лето на Кубани стартовало с дождей и града. Ливни, казалось, не закончатся никогда. Стихия бушевала в начале июня, пугая жителей грозами и подтоплениями. Непривычняа погода испортила впечатления и курортникам. Они ехали погреться на солнце, а вместо этого наблюдали за облаками и улицами, превратившимися в бурные реки.

- В мае и июне было много осадков. Выпало на 150 процентов выше нормы, - рассказал «КП»-Кубань» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. – Это связано с движением фронтальных разделов. Сталкивались воздушные массы с севера и тропический воздух с юга. Это приводило к формированию облаков и осадков. Хотя стоит заметить, что температура будет комфортной.

И вот – дождались. В начале первой недели июля на регион опустилась настоящая жара. Синоптики предупреждали, что даже в тени будет +39 градусов. Пик сбивающего с ног зноя придется на 6 и 7 июля. Отметки на градусниках будут зашкаливать, а кондиционеры крутить на полную.

- Температурный режим в Краснодарском крае выше нормы на 5-6 градусов. Даже в Сочи, где есть сглаживающий фактор в виде моря, будет +37 градусов в ближайшие дни, - отметил Вильфанд.

Синоптик отметил, что ночные температуры тоже не дадут передохнуть от пекла. До +20 градусов прогреется воздух в это время суток. Жара успокоится только к выходным и даст немного продохнуть.

- До пятницы будет очень высокая температура. А уже 8 июля она если не понизиться, то придет в норму и на улице будет комфортнее. В субботу ожидается +28…+30 градусов. Эти показатели также применимы для начала следующей недели, - рассказал метеоролог.

Вместе с понижением градусов и атмосферным давлением придут освежающие дожди. Возможны локальные грозы. По заверению Вильфанда, они не будут нести с собой катаклизмов.

КОНКРЕТНО

Морская вода в этом году прогрелась быстрее, чем обычно. На большинстве курортов она, как парное молоко. Обычно такие показатели характерны для конца июля-начала августа.

В Ейске, Темрюке, Туапсе, Геленджике +26 градусов.

В Анапе, Новороссийске, Сочи +25 градусов.