Донорство крови в Краснодарском крае: цена, где сдать, какие положены льготы

Для сдачи крови могут быть и противопоказания
Фото: Иван МАКЕЕВ
Стать донором сейчас может любой здоровый человек старше 18 лет. Кроме этого, нужно иметь временную или постоянную регистрацию в своем регионе на срок не меньше полугода.
После процедуры донор получает справку об освобождении от работы на день и предоставлении дополнительного выходного. Более серьезным является звание почетного донора, которое присуждается после сдачи крови в количестве 40 раз и сдачи плазмы в количестве 60 раз. Они получают ежегодную денежную выплату в размере 16 578 тысяч рублей (сумма на 2023 год).
Как стать донором крови?
Абсолютные противопоказания по сдаче крови связаны с медицинским состоянием донора, например:
— Инфекционные и паразитарные болезни (ВИЧ-инфекция, все формы туберкулёза, врожденный и приобретенный сифилис и тд.);
— Злокачественные новообразования;
— Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
— Оперативные вмешательства (резекция, ампутация, удаление органа (желудок, почка, селезенка, яичники, матка и прочее)), трансплантация органов и тканей, повлекшие стойкую утрату трудоспособности (I и II группа инвалидности), ксенотрансплантация органов.
— Стойкая утрата трудоспособности (I и II группа инвалидности).
— Болезни центральной нервной системы (органические нарушения).
— Полное отсутствие слуха и (или) речи, и (или) зрения.
— Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих.
— Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
— Болезни системы кровообращения:
— Болезни органов дыхания:
— Болезни органов пищеварения:
— Болезни мочеполовой системы в стадии декомпенсации:
— Болезни соединительной ткани, а также острый и (или) хронический остеомиелит.
— Лучевая болезнь.
— Болезни эндокринной системы в стадии декомпенсации.
— Болезни глаза и его придаточного аппарата:
— Болезни кожи и подкожной клетчатки:
С полным перечнем можно ознакомиться в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. №1166н «Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских противопоказаний, от донорства крови и (или) ее компонентов» или на сайте yadonor.ru
Временными же показаниями являются:
— Масса тела менее 50 кг
— Гемоглобин менее 140 г/л
— Температура тела выше 37 °C
— Пульс – менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в минуту
— Артериальное давление:
Систолическое менее 90 мм рт. Ст. и более 149 мм рт. Ст.;
Диастолическое – менее 60 мм рт. Ст. и более 89 мм рт. Ст.
— Индекс массы тела менее 18,5 и более 40
При такой ситуации врач, проводящий первичное медицинское обследование, дает временный отвод до приведения результатов в норму.
Также в этот пункт входят:
- удаление зуба (отвод до 10 дней);
- нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (отвод на 1 год);
- ангина, грипп, ОРВИ (отвод на 1 месяц с момента выздоровления);
- менструация и 5 дней после ее окончания;
- аборт (отвод на 6 месяцев);
- период беременности и лактации (отвод на 1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации);
- прививки (отвод от одного до трех месяцев).
Как проходит процедура сдачи крови?
Прежде всего, будущий донор должен позаботиться о приведении своего организма в порядок:
По прибытию на станцию сдачи крови будущему донору дают анкету, где он должен описать свой образ жизни и состояние и здоровья. Следует вспомнить в каких сроках вы болели ОРВИ или другими инфекционными заболеваниями в последний раз. После этого проходит сдача крови из пальца для лабораторного исследования. В конце концов, с анкетой и результатами анализов будущий донор попадает к врачу, который должен принять окончательное решение о допуске к процедуре.
Стоит упомянуть также, что через шесть месяцев после процедуры, донору надо будет вновь посетить станцию переливания крови для повторного обследования. Оно должно окончательно обезопасить пациентов и сделать кровь доступной для дальнейшего использования. В момент повторного обследования донору выдается официальная справка об освобождении от работы.
Адреса, время работы и номера телефонов пунктов службы крови в Краснодаре:
ГБУЗ «Станция переливания крови» МЗ КК
(г. Краснодар, ул. Димитрова, 166)
Понедельник – пятница
С 8:00 до 13:00, суббота*
Телефон регистратуры:
+7 (861) 233-72-11
ОПК ГБУЗ «НИИ – ККБ №1» МЗ КК
(г. Краснодар, ул. 1 Мая, 167)
Понедельник – пятница с 7:30 до 12:00
Телефон регистратуры:
+7 (861) 252-87-54
ОПК ГБУЗ «ККБ №2» МЗ КК
(г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2)
Понедельник – четверг с 8:00 до 11:30
Телефон регистратуры:
+7 (861) 222-01-59
Филиалы ГБУЗ СПК в Краснодарском крае:
Армавирский филиал ГБУЗ СПК (г. Армавир, ул. Ленина, 107/1) Понедельник – пятница с 8:30 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (861) 373-92-10
Белореченский филиал ГБУЗ СПК (г. Белореченск, ул. Толстого, 160) Понедельник – пятница с 8:30 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (861) 553-32-77
Ейский филиал ГБУЗ СПК (г. Ейск, ул. Энгельса, 156) Понедельник – пятница с 8:00 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (861) 323-20-23
Кореновский филиал ГБУЗ СПК (г. Кореновск, ул. Новые планы, 8) Вторник – пятница с 8:00 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (861) 424-07-59
Новороссийский филиал ГБУЗ СПК (г. Новороссийск, ул. Видова, 87а) Понедельник – четверг с 8:00 до 13:00 Пятница с 8:00 до 11:30 Телефон регистратуры: +7 (861) 721-14-58
Сочинский филиал ГБУЗ СПК (г. Сочи, ул. Дагомысская, 42/7) Понедельник, вторник, четверг, пятница с 8:00 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (862) 261-23-77