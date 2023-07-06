Донорство крови в Краснодарском крае: цена, где сдать, какие положены льготы

Для сдачи крови могут быть и противопоказания Фото: Иван МАКЕЕВ

Стать донором сейчас может любой здоровый человек старше 18 лет. Кроме этого, нужно иметь временную или постоянную регистрацию в своем регионе на срок не меньше полугода.

После процедуры донор получает справку об освобождении от работы на день и предоставлении дополнительного выходного. Более серьезным является звание почетного донора, которое присуждается после сдачи крови в количестве 40 раз и сдачи плазмы в количестве 60 раз. Они получают ежегодную денежную выплату в размере 16 578 тысяч рублей (сумма на 2023 год).

Как стать донором крови?

Абсолютные противопоказания по сдаче крови связаны с медицинским состоянием донора, например:

— Инфекционные и паразитарные болезни (ВИЧ-инфекция, все формы туберкулёза, врожденный и приобретенный сифилис и тд.);

— Злокачественные новообразования;

— Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

— Оперативные вмешательства (резекция, ампутация, удаление органа (желудок, почка, селезенка, яичники, матка и прочее)), трансплантация органов и тканей, повлекшие стойкую утрату трудоспособности (I и II группа инвалидности), ксенотрансплантация органов.

— Стойкая утрата трудоспособности (I и II группа инвалидности).

— Болезни центральной нервной системы (органические нарушения).

— Полное отсутствие слуха и (или) речи, и (или) зрения.

— Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих.

— Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

— Болезни системы кровообращения:

— Болезни органов дыхания:

— Болезни органов пищеварения:

— Болезни мочеполовой системы в стадии декомпенсации:

— Болезни соединительной ткани, а также острый и (или) хронический остеомиелит.

— Лучевая болезнь.

— Болезни эндокринной системы в стадии декомпенсации.

— Болезни глаза и его придаточного аппарата:

— Болезни кожи и подкожной клетчатки:

С полным перечнем можно ознакомиться в Приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 октября 2020 г. №1166н «Об утверждении порядка прохождения донорами медицинского обследования и перечня медицинских противопоказаний (временных и постоянных) для сдачи крови и (или) ее компонентов и сроков отвода, которому подлежит лицо при наличии временных медицинских противопоказаний, от донорства крови и (или) ее компонентов» или на сайте yadonor.ru

Временными же показаниями являются:

— Масса тела менее 50 кг

— Гемоглобин менее 140 г/л

— Температура тела выше 37 °C

— Пульс – менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в минуту

— Артериальное давление:

Систолическое менее 90 мм рт. Ст. и более 149 мм рт. Ст.;

Диастолическое – менее 60 мм рт. Ст. и более 89 мм рт. Ст.

— Индекс массы тела менее 18,5 и более 40

При такой ситуации врач, проводящий первичное медицинское обследование, дает временный отвод до приведения результатов в норму.

Также в этот пункт входят:

- удаление зуба (отвод до 10 дней);

- нанесение татуировки, пирсинг или лечение иглоукалыванием (отвод на 1 год);

- ангина, грипп, ОРВИ (отвод на 1 месяц с момента выздоровления);

- менструация и 5 дней после ее окончания;

- аборт (отвод на 6 месяцев);

- период беременности и лактации (отвод на 1 год после родов, 3 месяца после окончания лактации);

- прививки (отвод от одного до трех месяцев).

Как проходит процедура сдачи крови?

Прежде всего, будущий донор должен позаботиться о приведении своего организма в порядок:

По прибытию на станцию сдачи крови будущему донору дают анкету, где он должен описать свой образ жизни и состояние и здоровья. Следует вспомнить в каких сроках вы болели ОРВИ или другими инфекционными заболеваниями в последний раз. После этого проходит сдача крови из пальца для лабораторного исследования. В конце концов, с анкетой и результатами анализов будущий донор попадает к врачу, который должен принять окончательное решение о допуске к процедуре.

Стоит упомянуть также, что через шесть месяцев после процедуры, донору надо будет вновь посетить станцию переливания крови для повторного обследования. Оно должно окончательно обезопасить пациентов и сделать кровь доступной для дальнейшего использования. В момент повторного обследования донору выдается официальная справка об освобождении от работы.

Адреса, время работы и номера телефонов пунктов службы крови в Краснодаре:

ГБУЗ «Станция переливания крови» МЗ КК

(г. Краснодар, ул. Димитрова, 166)

Понедельник – пятница

С 8:00 до 13:00, суббота*

Телефон регистратуры:

+7 (861) 233-72-11

ОПК ГБУЗ «НИИ – ККБ №1» МЗ КК

(г. Краснодар, ул. 1 Мая, 167)

Понедельник – пятница с 7:30 до 12:00

Телефон регистратуры:

+7 (861) 252-87-54

ОПК ГБУЗ «ККБ №2» МЗ КК

(г. Краснодар, ул. Красных Партизан, 6/2)

Понедельник – четверг с 8:00 до 11:30

Телефон регистратуры:

+7 (861) 222-01-59

Филиалы ГБУЗ СПК в Краснодарском крае:

Армавирский филиал ГБУЗ СПК (г. Армавир, ул. Ленина, 107/1) Понедельник – пятница с 8:30 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (861) 373-92-10

Белореченский филиал ГБУЗ СПК (г. Белореченск, ул. Толстого, 160) Понедельник – пятница с 8:30 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (861) 553-32-77

Ейский филиал ГБУЗ СПК (г. Ейск, ул. Энгельса, 156) Понедельник – пятница с 8:00 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (861) 323-20-23

Кореновский филиал ГБУЗ СПК (г. Кореновск, ул. Новые планы, 8) Вторник – пятница с 8:00 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (861) 424-07-59

Новороссийский филиал ГБУЗ СПК (г. Новороссийск, ул. Видова, 87а) Понедельник – четверг с 8:00 до 13:00 Пятница с 8:00 до 11:30 Телефон регистратуры: +7 (861) 721-14-58

Сочинский филиал ГБУЗ СПК (г. Сочи, ул. Дагомысская, 42/7) Понедельник, вторник, четверг, пятница с 8:00 до 13:00 Телефон регистратуры: +7 (862) 261-23-77