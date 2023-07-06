Прошу место под солнцем не занимать! В Анапе в одном из четырехзвездочных отелей известной сети выстроилась очередь на заселение

На курортах Краснодарского края начался пик сезона

- Я заселения в ваши «четыре звезды» уже три часа жду! - возмущается гостья одной известной сети отелей в Анапе.

Из тех, кто оказался в подобном положении - очередь на ресепшен.

Взмыленный персонал только разводит руками:

- Извините, дорогие гости, горничные не успевают убирать номера за теми, кто только что выехал. Выпейте приветственного шампанского!

Но шампанское только горячит головы тех, кто и так провел не один день и час в дороге. Гостиницы, отели и даже самые захудалые домишки по найму — сейчас, как конвейер отпускников. А пляжи — что муравейники в Сочи, Геленджике и вокруг этих черноморских курортов.

- Я место занимаю с пяти утра, - говорит туристка из Москвы. - Иначе просто не найдешь здесь его к обеду.

Одномоментно на курорте отдыхают больше 150 тысяч россиян. Фото: Андрей Маковозов

Причем вместе с детьми она приезжает в Анапу каждый год, оттого и "лайфхаки" свои имеются.

Чтобы гарантировать себе место под солнцем, отдыхающие с вечера покупают лежаки.

- Очень удобно, арендаторы придержат для тебя лежачок, а если заплатишь на пару сотен больше, покараулят местечко под зонтиком, - смеясь делится другим секретом и намазывается кремом от солнечных ожогов дама в бикини.

В мэрии Анапы не до шуток. Они попадают на острый язык отдыхающих чаще, чем остальные курортные города. То тесно, то тина.

- В Анапе функционирует более 1,5 тысячи объектов размещения. Единовременно на курорте пребывает 155 тысяч человек, средняя заполняемость средств размещения составляет больше 90%, - говорят в власти города.

Центральный пляж Анапы переполнен. Фото: Андрей Маковозов

А вот информацию о том, что пляжи переполнены, не подтверждают.

- Много отдыхающих скапливается на центральных пляжах, но есть и практически пустые, - говорят в администрации Анапы.

Действительно, кое-кто ведь желает быть частью пляжной тусовки, а не отдыха интроверта.