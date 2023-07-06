В 1200 домах Краснодара в июле отключат горячую воду: адреса домов

Собрали полный список адресов, где будут отключения Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тысячи краснодарцев продолжают заниматься закаливанием. Холодный душ принимают сейчас на ул. Одесской, Рылеева, Ипподромной, Кожевенной, Минской, Дорожной, Шевченко, Рашпилевской, на Шоссе нестяников, а также в хуторе Ленина и пос. Колосистом.

Тем временем тепловики, несмотря на жуткую жару, вовсю меняют трубы и ремонтируют котельные.

-Упор - на центре города. На Октябрьской, Мира, Пушкина поставили новую дымовую трубу, меняют котлы и оборудование, - рассказал главный инженер Краснодартеплоэнерго Андрей Кочетков. - Новые сети укладываем и внутри кварталов и в других районах. Переводим наши объекты на автоматический режим: техника сама регулирует параметры ресурсов, так что в случаях пика потребления людям не нужно будет долго ждать, пока вода нагреется.

Неожиданно повезло в этом году жителям Юбилейного. Там проведут глобальные ремонты, которые изначально не планировали:

-Магистральную сеть, которая снабжает ресурсом все многоэтажки района, заменим, - заверил генеральный директор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров. - Труба работает с 1987 года: неудобств она не доставляла, да и жалоб с ЮМР особых не было. Но на перспективу положим новую и увеличим диаметр с 500 до 700 м. Новый участок будет с современной изоляцией, а значит ресурс не будет остывать или «испаряться» по пути к абонентам.

Правда, некоторым жителям пришлось чуть дольше пришлось ждать, когда из крана вновь пойдет долгожданный кипяток. Это касается в сумме нескольких домов: на Колхозной, Гаражной, Армавирской, бершанской, Новосельской и Тепличной. Там в ходе работ выявили дополнительные слабые места. Чтобы не подвергать людей риску остаться зимой и без отопления, и без горячей воды, решили не откладывать все в долгий ящик и устранить все сейчас.

А тем временем десяткам тысяч краснодарцев из почти 1200 домов тоже нужно готовить тазики и кипятильники. Скоро профилактика начнется и на других улицах.

Где будут принимать холодный душ?

3-е отделение агрофирма Солнечная, 21 : 17 июля - 31 июля

40-летия Победы, 29 10 июля 24 июля

70-летия Октября, 1 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 1/1 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 1/2 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 1/3 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 1/4 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 1/5 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 1/6 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 1/7 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 10 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 10/1 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 12/1 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 12/2 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 12/3 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 14 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 15 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 16 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 16/1 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 16/2 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 17 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 18 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 18/1 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 2 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 20/1 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 20/2 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 20/3 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 22 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 22/1 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 24 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 26 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 26/1 В : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 28 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 3 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 30 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 32 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 34 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 4 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 6 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 8 : 17 июля - 31 июля

70-летия Октября, 8/2 : 17 июля - 31 июля

9 Мая, 42 : 31 июля - 14 августа

9 Мая, 46/а : 31 июля - 14 августа

Агрономическая, 2/5 корп.1 : 17 июля - 31 июля

Агрономическая, 2/5 корп.2 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 11 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 13 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 16 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 17 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 18 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 20 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 3 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 5 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 7 : 17 июля - 31 июля

Азовская, 9 : 17 июля - 31 июля

Айвазовского, 75 : 31 июля - 14 августа

Айвазовского, 77 : 31 июля - 14 августа

Алма-Атинская, 2 : 17 июля - 31 июля

Анапская, 22 : 17 июля - 31 июля

Анапская, 24 : 17 июля - 31 июля

Анапская, 26 : 17 июля - 31 июля

Артельный 1-й пр., 19 : 31 июля - 14 августа

Артельный 1-й пр., 20 : 31 июля - 14 августа

Артельный 1-й пр., 20а : 31 июля - 14 августа

Артельный 1-й пр., 21 : 31 июля - 14 августа

Артельный 1-й пр., 23 : 31 июля - 14 августа

Артельный 1-й пр., 24 : 31 июля - 14 августа

Артельный 1-й пр., 26 : 31 июля - 14 августа

Артельный 1-й пр., 28 : 31 июля - 14 августа

Артельный 1-й пр., 30 : 31 июля - 14 августа

Артельный 5-й пр., 18 : 31 июля - 14 августа

Артельный 5-й пр., 21 : 31 июля - 14 августа

Артельный 5-й пр., 22 : 31 июля - 14 августа

Артельный 5-й пр., 24 : 31 июля - 14 августа

Артельный 5-й пр., 25 : 31 июля - 14 августа

Артельный 5-й пр., 25/2 : 31 июля - 14 августа

Артельный 5-й пр., 27 : 31 июля - 14 августа

Артельный 5-й пр., 29 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 11 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 13 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 15 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 17 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 19 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 21 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 22 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 23 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 24 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 25 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 27 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 28 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 29 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 30 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 31 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 32 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 32/1 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 33 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 34 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 35 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 36 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 37 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 38 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 39 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 40 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 41 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 42 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 42/1 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 43 : 31 июля - 14 августа

Атарбекова, 44 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 45 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 47 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 49 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 52 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 52/1 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 54 : 17 июля - 31 июля

Атарбекова, 9 : 31 июля - 14 августа

Аэродромная, 10/1 : 31 июля - 14 августа

Аэродромная, 10/2 : 31 июля - 14 августа

Аэродромная, 4 : 31 июля - 14 августа

Бабушкина, 246 : 31 июля - 14 августа

Бабушкина, 281 корп.1 : 31 июля - 14 августа

Бабушкина, 281 корп.2 : 31 июля - 14 августа

Бабушкина, 283 : 31 июля - 14 августа

Бабушкина, 283/2 : 31 июля - 14 августа

Бабушкина, 295 : 31 июля - 14 августа

Бабушкина, 307 10 июля 24 июля

Базовская, 32 : 17 июля - 31 июля

Базовская, 34 : 17 июля - 31 июля

Белозерный ВНИИ РИСА 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 1/1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 10 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 11 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 12 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 12 корп.1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 13 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 13/1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 14 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 14/1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 15 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 16 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 17 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 17/1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 18 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 19 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 20 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 20/1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 21 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 22 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 24, 24/1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 25 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 3 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 4 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 4/2 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 5 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 5 корп.1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 6 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 6/1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 7 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 7/1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 8 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 8/1 10 июля 24 июля

Белозерный пос., 9 10 июля 24 июля

Бойлерная, 1 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 10 : 17 июля 31 июля

Бойлерная, 11 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 11/1 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 11/2 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 11/3 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 12 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 12а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 13 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 14 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 15 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 16 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 17 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 18 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 19 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 19/2 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 2 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 20 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 21 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 21а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 22 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 23 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 24 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 24а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 25 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 25а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 26 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 27 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 28 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 29 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 30 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 32 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 33 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 34 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 35 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 36 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 37 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 37а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 38 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 38а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 39 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 4 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 40 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 41 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 42 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 44 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 45 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 46 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 48 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 4а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 5 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 52 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 52/1 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 52/2 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 52/3 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 52а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 53 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 53а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 56 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 6 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 60 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 62 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 7 : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 7а : 17 июля - 31 июля

Бойлерная, 9 : 17 июля - 31 июля

Бородина, 18 10 июля 24 июля

Бородина, 19 10 июля 24 июля

Бородина, 19 спортзал №2 10 июля 24 июля

Бородина, 21 ДЮСШ 10 июля 24 июля

Брюсова, 100 : 17 июля - 31 июля

Брянская, 2 : 31 июля - 14 августа

Брянская, 2 А : 31 июля - 14 августа

Брянская, 25 А : 31 июля - 14 августа

Брянская, 3 : 31 июля - 14 августа

Брянская, 4 : 31 июля - 14 августа

Брянская, 49 корп.1 : 31 июля - 14 августа

Брянская, 5 : 31 июля - 14 августа

Брянская, 6 : 31 июля - 14 августа

Брянская, 8 : 31 июля - 14 августа

Бульварное Кольцо, 10 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 11 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 11/1 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 12 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 13 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 14 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 15 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 17 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 18 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 19 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 20 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 21 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 22 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 22 хоз : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 23 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 24 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 3 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 4 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 7 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 8 : 17 июля - 31 июля

Бульварное Кольцо, 9 : 17 июля - 31 июля

Бургасская, 2 : 31 июля - 14 августа

Бургасская, 4 : 31 июля - 14 августа

Бургасская, 6 : 31 июля - 14 августа

Вавилова, 1 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 10 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 11 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 12 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 14 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 15 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 16 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 17 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 18 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 18/1 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 18/2 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 19 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 19а : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 20 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 21 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 3 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 4 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 5 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 6 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 7 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 8 : 17 июля - 31 июля

Вавилова, 9 : 17 июля - 31 июля

Ватутина пр., 4 : 31 июля - 14 августа

Виноградная, 62 : 17 июля - 31 июля

Виноградная, 64 : 17 июля - 31 июля

Вишневый 1-й пр., 11 : 31 июля - 14 августа

Вишневый 1-й пр., 3 : 31 июля - 14 августа

Вишневый 1-й пр., 3/1 Б : 31 июля - 14 августа

Вишневый 1-й пр., 5 : 31 июля - 14 августа

Вишневый 1-й пр., 7 : 31 июля - 14 августа

Володарского, 1 : 31 июля - 14 августа

Володарского, 10 : 31 июля - 14 августа

Володарского, 10 А : 31 июля - 14 августа

Володарского, 10 Б : 31 июля - 14 августа

Володарского, 10 В : 31 июля - 14 августа

Володарского, 10 Д : 31 июля - 14 августа

Володарского, 10Г : 31 июля - 14 августа

Володарского, 2 А : 31 июля - 14 августа

Володарского, 3 : 31 июля - 14 августа

Володарского, 4 : 31 июля - 14 августа

Володарского, 4/1 : 31 июля - 14 августа

Володарского, 5 : 31 июля - 14 августа

Володарского, 6 : 31 июля - 14 августа

Володарского, 8 : 31 июля - 14 августа

Володарского, 8а : 31 июля - 14 августа

Воровского, 152 корп.А,Б,В,Г,Д : 17 июля - 31 июля

Воровского, 172 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 177 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 180 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 182 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 184 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 186 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 188 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 190 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 195 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 197 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 219 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 221 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 221/1 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 223 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 223/1 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 225 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 227 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 229 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 231 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 233 : 17 июля - 31 июля

Воровского, 237 : 17 июля - 31 июля

Гаврилова, 32 : 31 июля - 14 августа

Гаврилова, 60 : 31 июля - 14 августа

Гаврилова, 62 : 31 июля - 14 августа

Гаврилова, 85 : 31 июля - 14 августа

Гаврилова, 87 : 31 июля - 14 августа

Гаврилова, 89 : 31 июля - 14 августа

Гаврилова, 90 : 31 июля - 14 августа

Гаврилова, 91 : 31 июля - 14 августа

Гаврилова, 92 : 31 июля - 14 августа

Гаврилова, 93 : 31 июля - 14 августа

Гагарина, 103 адм.,2А,2Б : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 132 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 135 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 135/1 А,а,Б,Б1 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 137 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 139 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 141 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 143 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 145 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 170 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 186 корпуса : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 204 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 230 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 238 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 240 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 242 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 246 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 248/1 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 250 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 250а : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 55 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 59 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 61 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 63 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 69 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 69/2 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 71 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 73 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 75 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 75/2 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 75/4 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 79 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 81 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 83 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 85 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 87 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 89 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 93 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 95 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 97 : 17 июля - 31 июля

Гагарина, 99 : 17 июля - 31 июля

Гаражная, 34 : 31 июля - 14 августа

Гаражная, 45. : 31 июля - 14 августа

Гаражный 2-й пр., 1 : 31 июля - 14 августа

Гаражный 2-й пр., 3 : 31 июля - 14 августа

Гаражный 2-й пр., 8 : 31 июля - 14 августа

Герцена, 172 : 17 июля - 31 июля

Герцена, 174 : 17 июля - 31 июля

Герцена, 176 : 17 июля - 31 июля

Герцена, 178 : 17 июля - 31 июля

Герцена, 180 : 17 июля - 31 июля

Герцена, 182 : 17 июля - 31 июля

Герцена, 184 : 17 июля - 31 июля

Герцена, 186 : 17 июля - 31 июля

Герцена, 190 : 17 июля - 31 июля

Гоголя, 73 : 17 июля - 31 июля

Гоголя, 91/2 : 24 июля - 7 августа

Гоголя, 91/3 : 24 июля - 7 августа

Гоголя, 93 : 24 июля - 7 августа

Гоголя, 95 : 24 июля - 7 августа

Дальняя, 8 корп.1 : 17 июля - 31 июля

Дальняя, 8 корп.2 : 17 июля - 31 июля

Дзержинского, 1 А : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 1 адм.з : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 10/1 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 10/2 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 11/1 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 11/2 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 11/3 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 110А : 17 июля - 31 июля

Дзержинского, 110А корп.1 : 17 июля - 31 июля

Дзержинского, 12/1 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 2 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 3 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 3/1 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 3/2 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 3/3 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 35 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 4 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 5 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 6 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 7 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 8 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 8 корп.1 : 31 июля - 14 августа

Дзержинского, 8/2 : 31 июля - 14 августа

Димитрова, 116 : 31 июля - 14 августа

Димитрова, 118 : 31 июля - 14 августа

Димитрова, 120 : 31 июля - 14 августа

Димитрова, 120 А : 31 июля - 14 августа

Димитрова, 122 : 31 июля - 14 августа

Длинная, 34 корп.1-75 : 17 июля - 31 июля

Длинная, 34 корп.76- : 17 июля - 31 июля

Дмитриевская Дамба, 10 : 31 июля - 14 августа

Дмитриевская Дамба, 2 : 31 июля - 14 августа

Дмитриевская Дамба, 3 : 31 июля - 14 августа

Доватора, 69 : 17 июля - 31 июля

Доватора, 71 : 17 июля - 31 июля

Доватора, 73 : 17 июля - 31 июля

Доватора, 80 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 10 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 12 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 14 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 18 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 2 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 21 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 21/1 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 27 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 31 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 33 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 4 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 4 корп.1 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 6 : 17 июля - 31 июля

Думенко, 8 : 17 июля - 31 июля

Дунайская, 53 10 июля 24 июля

Дунайская, 54 10 июля 24 июля

Дунайская, 54/1 10 июля 24 июля

Дунайская, 60 10 июля 24 июля

Дунайская, 62 10 июля 24 июля

Енисейская, 49 10 июля 24 июля

Енисейская, 51 10 июля 24 июля

Енисейская, 54 10 июля 24 июля

Енисейская, 56 10 июля 24 июля

Железнодорожная, 12/1 : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 20 : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 22 : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 23 : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 23/1 : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 26 : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 26А : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 31 : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 35 : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 37 : 31 июля - 14 августа

Железнодорожная, 49 стадион "Кубань" : 31 июля - 14 августа

Заполярная, 139 : 17 июля - 31 июля

Зиповская, 17 10 июля 24 июля

Зиповская, 19 10 июля 24 июля

Зиповская, 21 10 июля 24 июля

Зиповская, 23 10 июля 24 июля

Зиповская, 25 10 июля 24 июля

Зиповская, 27 10 июля 24 июля

Зиповская, 31 10 июля 24 июля

Зиповская, 4/1 корп.1 10 июля 24 июля

Зиповская, 4/1 корп.2 10 июля 24 июля

Зиповская, 6 10 июля 24 июля

Зиповская, 8/1 10 июля 24 июля

Индустриальная, 64 : 17 июля - 31 июля

Ипподромная, 10/1 А,Б : 24 июля - 7 августа

Ишунина, 7 : 31 июля - 14 августа

Ишунина, 7/1 корп.1 : 31 июля - 14 августа

Ишунина, 7/1 корп.2 : 31 июля - 14 августа

Калинина-Толбухина, мастерская : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.10 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.11 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.12 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.13 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.13/1 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.14 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.15 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.3 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.4 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.5 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.6 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.8 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.8А : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.8б : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.9 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.9а : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.9б : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1 корп.КДШИ №1 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 1/16 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 100/3 А,Б,В,Д,Е,Ж,З,И : 17 июля - 31 июля

Калинина, 100/7 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 100/9 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 104 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.38 ПЧ №22 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.41 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.42 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.43 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.44 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.47 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.48 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.49 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.50 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.51 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.52 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.53 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.54 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.55 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.56 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.57 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.58 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.59 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.60 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.61 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.62 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.63 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.64 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.64 пристр. : 17 июля - 31 июля

Калинина, 13 корп.Б : 17 июля - 31 июля

Калинина, 68 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 70а : 17 июля - 31 июля

Калинина, 72 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 74 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 74а : 17 июля - 31 июля

Калинина, 76 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 76/1 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 76/2 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 78/1 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 78/2 : 17 июля - 31 июля

Калинина, 9 : 17 июля - 31 июля

Каляева, 263 : 31 июля - 14 августа

Каляева, 263/4 : 31 июля - 14 августа

Каляева, 263/4 корп.1 : 31 июля - 14 августа

Каляева, 263/4 корп.2 : 31 июля - 14 августа

Карасунская Набережная, 32 : 31 июля - 14 августа

Карасунская, 155 : 31 июля - 14 августа

Карасунская, 184 : 31 июля - 14 августа

Карякина, 1 10 июля 24 июля

Карякина, 10 10 июля 24 июля

Карякина, 12 10 июля 24 июля

Карякина, 14 10 июля 24 июля

Карякина, 3 10 июля 24 июля

Карякина, 5 10 июля 24 июля

Карякина, 8 нов.з 10 июля 24 июля

Карякина, 9/11 10 июля 24 июля

Киевская, 1 : 17 июля - 31 июля

Киевская, 3 : 17 июля - 31 июля

Ключевской пер., 11 : 31 июля - 14 августа

Ключевской пер., 25 : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 1 : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 10 : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 12 : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 14 : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 18 : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 4 : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 5 : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 6 : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 6а : 31 июля - 14 августа

Ковалева, 8 : 31 июля - 14 августа

Коммунаров, 199 : 25 июля - 8 августа

Коммунаров, 201 : 25 июля - 8 августа

Коммунаров, 203 : 25 июля - 8 августа

Коммунаров, 205 : 25 июля - 8 августа

Коммунаров, 207 : 25 июля - 8 августа

Коммунаров, 209 : 25 июля - 8 августа

Коммунаров, 90 : 17 июля - 31 июля

Коммунаров, 92 : 17 июля - 31 июля

Короленко 1-й пр., 3 : 31 июля - 14 августа

Короленко 1-й пр., 4 : 31 июля - 14 августа

Короленко 2-й пр., 1 : 31 июля - 14 августа

Короленко 2-й пр., 2 : 31 июля - 14 августа

Короленко, 2 : 31 июля - 14 августа

Короленко, 2/1 : 31 июля - 14 августа

Короленко, 3 : 31 июля - 14 августа

Короленко, 3 корп.Б : 31 июля - 14 августа

Короленко, 4 : 31 июля - 14 августа

Короленко, 6 : 31 июля - 14 августа

Короленко, 8 : 31 июля - 14 августа

Котовского, 100 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 102 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 104 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 106 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 106/1 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 113/1 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 115 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 115а : 17 июля - 31 июля

Котовского, 117 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 117/1 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 119 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 121 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 123 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 125 корп.2 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 125 корп.3 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 152 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 84 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 86 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 90 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 92 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 94 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 96 : 17 июля - 31 июля

Котовского, 98 : 17 июля - 31 июля

Красная (Прикуб.округ), 13 : 17 июля - 31 июля

Красная (Прикуб.округ), 4 : 17 июля - 31 июля

Красная (Прикуб.округ), 7 : 17 июля - 31 июля

Красная (Прикуб.округ), 9 : 17 июля - 31 июля

Красная 2 (Прикуб.округ) : 17 июля - 31 июля

Красная, 11 (Прикуб. округ) : 17 июля - 31 июля

Красная, 12 (Прикуб.округ) : 17 июля - 31 июля

Красная, 137 10 июля 24 июля

Красная, 139 А 10 июля 24 июля

Красная, 139 корп.А1,А2,А3 10 июля 24 июля

Красная, 143 10 июля 24 июля

Красная, 143 А,Б 10 июля 24 июля

Красная, 143/1 10 июля 24 июля

Красная, 145 10 июля 24 июля

Красная, 145/1 10 июля 24 июля

Красная, 147 10 июля 24 июля

Красная, 147/1 10 июля 24 июля

Красная, 147/2 10 июля 24 июля

Красная, 149 10 июля 24 июля

Красная, 153 10 июля 24 июля

Красная, 155 10 июля 24 июля

Красная, 155/1 10 июля 24 июля

Красная, 155/2 10 июля 24 июля

Красная, 155/2 стр.1 10 июля 24 июля

Красная, 155/3 10 июля 24 июля

Красная, 157 : 31 июля - 14 августа

Красная, 159 : 31 июля - 14 августа

Красная, 161 : 31 июля - 14 августа

Красная, 161/1 : 31 июля - 14 августа

Красная, 163 : 31 июля - 14 августа

Красная, 165/1 : 31 июля - 14 августа

Красная, 165/2 : 31 июля - 14 августа

Красная, 165/3 : 31 июля - 14 августа

Красная, 165/4 : 31 июля - 14 августа

Красная, 165/5 : 31 июля - 14 августа

Красная, 165/6 : 31 июля - 14 августа

Красная, 166 : 25 июля - 8 августа

Красная, 167 : 31 июля - 14 августа

Красная, 167/1 : 31 июля - 14 августа

Красная, 168 : 25 июля - 8 августа

Красная, 170 : 25 июля - 8 августа

Красная, 172 : 25 июля - 8 августа

Красная, 172/1 : 25 июля - 8 августа

Красная, 174 : 25 июля - 8 августа

Красная, 3 (Прикуб.округ) : 17 июля - 31 июля

Красная, 8 (Прикуб.округ) : 17 июля - 31 июля

Краснознаменная, 1/2 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 101 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 103 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 105 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 107 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 109 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 111 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 111/1 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 135 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 155 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 157 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 159 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 159/1 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 161/1 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 161/2 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 161/3 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 192 (Котовского 76/2) : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 1а : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 232 : 31 июля - 14 августа

Красных Партизан, 232 корп.3 : 31 июля - 14 августа

Красных Партизан, 238 : 31 июля - 14 августа

Красных Партизан, 242 : 31 июля - 14 августа

Красных Партизан, 248 : 31 июля - 14 августа

Красных Партизан, 4/1 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 4/15 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 4/3 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 4/4 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 443 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 443/1 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 443/2 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 489 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 491 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 541 : 31 июля - 14 августа

Красных Партизан, 543 : 31 июля - 14 августа

Красных Партизан, 553 : 31 июля - 14 августа

Красных Партизан, 6 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 6/1 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 6/2 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 6/3 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 6/3 корп.хоз.,пищ. : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 6/5 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 6/6 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 67/1 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 71 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 73 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 75 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 75/1 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 77 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 79 : 17 июля - 31 июля

Красных Партизан, 81 : 17 июля - 31 июля

Крупской, 1/2 : 24 июля - 7 августа

Крупской, 8 : 24 июля - 7 августа

Крупской, 8 : 24 июля - 7 августа

Крупской, 8 Б,В,И,Т : 24 июля - 7 августа

Крупской, 8/1 : 24 июля - 7 августа

Крупской, 8/3 : 24 июля - 7 августа

Крымская, 59 : 17 июля - 31 июля

Крымская, 61 : 17 июля - 31 июля

Крымская, 63 : 17 июля - 31 июля

Крымская, 65 : 17 июля - 31 июля

Крымская, 67 : 17 июля - 31 июля

Крымская, 69 : 17 июля - 31 июля

Леваневского, 53 : 17 июля - 31 июля

Леваневского, 55 : 17 июля - 31 июля

Леваневского, 57 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., 10 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., 2 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., 28 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., 36 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., 4 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., 5 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., 6/1 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., 9 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 12 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 14 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 16 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 16/1 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 16/2 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 18 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 20 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 3/3 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 6/1 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Васильченко В.Т., 7 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Гагарина, 10 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Новая, 49 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Новая, 49 / Садовая, 2 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Новая, 52 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Новая, 54 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Новая, 56 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Рязанская, 12 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Рязанская, 16 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Рязанская, 18 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Рязанская, 20 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Рязанская, 28 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Рязанская, 30а : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Рязанская, 30б : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Рязанская, 36 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Садовая, 1/6 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Садовая, 12 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Садовая, 13 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Садовая, 20 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Садовая, 30 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Садовая, 32 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Садовая, 7/1 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Школьная 2-я, 1 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Школьная, 1/3 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Школьная, 1/4 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Школьная, 11 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Школьная, 7 корп.А : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Школьная, 7 корп.Г : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Школьная, 9 (Киевская 7) : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Элитная, 1 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Элитная, 11/2 : 17 июля - 31 июля

Лорис пос., Элитная, 21 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 10 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 101 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 103 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 105 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 109 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 111 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 111/1 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 119 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 12 лит.3 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 12/1 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 14 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 16 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 16/1 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 18 лит.2 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 24 лит.27 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 8 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 95 7 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 95/1 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 95/2 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 95/3 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 95/4 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 95/6 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 95/7 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 95/9 : 17 июля - 31 июля

Лукьяненко, 97 : 17 июля - 31 июля

Лучко, 1 : 17 июля - 31 июля

Лучко, 10 : 17 июля - 31 июля

Лучко, 12 : 17 июля - 31 июля

Лучко, 14 корп.1,2,3 : 17 июля - 31 июля

Лучко, 16 : 17 июля - 31 июля

Лучко, 4 : 17 июля - 31 июля

Лучко, 6 : 17 июля - 31 июля

Лучко, 8 : 17 июля - 31 июля

Майский пр., 5 : 17 июля - 31 июля

Майский пр., 6 : 17 июля - 31 июля

Майский пр., 7 : 17 июля - 31 июля

Минская, 59 : 17 июля - 31 июля

Мира, 1 : 24 июля - 7 августа

Мира, 1/1 : 24 июля - 7 августа

Мира, 6 : 24 июля - 7 августа

Мирный пр., 10 : 17 июля - 31 июля

Мирный пр., 12/1 А : 17 июля - 31 июля

Мирный пр., 12/1 Б,Р : 17 июля - 31 июля

Мирный пр., 14 : 17 июля - 31 июля

Мирный пр., 4/1 : 17 июля - 31 июля

Монтажников, 1/А : 17 июля - 31 июля

Морская, 11 : 31 июля - 14 августа

Морская, 11/1 : 31 июля - 14 августа

Морская, 3 : 31 июля - 14 августа

Морская, 4 : 31 июля - 14 августа

Морская, 43 : 31 июля - 14 августа

Морская, 45 : 31 июля - 14 августа

Морская, 47 : 31 июля - 14 августа

Морская, 49 : 31 июля - 14 августа

Московская, 118 корп.1 10 июля 24 июля

Московская, 118 корп.2 10 июля 24 июля

Московская, 118 лит.1 10 июля 24 июля

Московская, 118/2 10 июля 24 июля

Московская, 50 10 июля 24 июля

Московская, 54 10 июля 24 июля

Московская, 55/1 10 июля 24 июля

Московская, 55/2 10 июля 24 июля

Московская, 55/3 10 июля 24 июля

Московская, 55/4 10 июля 24 июля

Московская, 55Г 10 июля 24 июля

Московская, 58 10 июля 24 июля

Московская, 60 10 июля 24 июля

Московская, 62 10 июля 24 июля

Московская, 65 10 июля 24 июля

Московская, 66 10 июля 24 июля

Московская, 68 10 июля 24 июля

Московская, 70 10 июля 24 июля

Московская, 72 10 июля 24 июля

Московская, 74 10 июля 24 июля

Московская, 76 10 июля 24 июля

Московская, 80 10 июля 24 июля

Московская, 82 10 июля 24 июля

Московская, 84 10 июля 24 июля

Московская, 86 10 июля 24 июля

Московская, 86/1 10 июля 24 июля

Московская, 88 10 июля 24 июля

Московская, 90 10 июля 24 июля

Московская, 92 10 июля 24 июля

Московская, 94 10 июля 24 июля

Московская, 96 А 10 июля 24 июля

Московская, 96 Д 10 июля 24 июля

Новгородская, 11 10 июля 24 июля

Новгородская, 13 10 июля 24 июля

Новгородская, 16 10 июля 24 июля

Новгородская, 2 10 июля 24 июля

Новокузнечная, 10 : 25 июля - 8 августа

Новопочтовая, 66 А,Б : 24 июля - 7 августа

Новороссийская, 178 10 июля 24 июля

Новороссийская, 180 10 июля 24 июля

Новороссийская, 182 10 июля 24 июля

Новороссийская, 184 10 июля 24 июля

Образцова, 25 корп.1 : 31 июля - 14 августа

Образцова, 25 корп.2 : 31 июля - 14 августа

Образцова, 25/1 : 31 июля - 14 августа

Образцова, 27/1 : 31 июля - 14 августа

Образцова, 6 корп.2 : 31 июля - 14 августа

Образцова, 6 корп.2 : 31 июля - 14 августа

Одесская, 21 : 31 июля - 14 августа

Одесская, 23 : 31 июля - 14 августа

Одесская, 23 А : 31 июля - 14 августа

Одесская, 25 : 31 июля - 14 августа

Одесская, 25/1 : 31 июля - 14 августа

Одесская, 27 : 31 июля - 14 августа

Одесская, 29 : 31 июля - 14 августа

Одесская, 31 : 31 июля - 14 августа

Одесская, 8 : 31 июля - 14 августа

Одесский пр., 18 А : 31 июля - 14 августа

Одесский пр., 4 : 31 июля - 14 августа

Одесский пр., 4/1 : 31 июля - 14 августа

Одесский пр., 6 : 31 июля - 14 августа

Олимпийская, 2 : 17 июля - 31 июля

Олимпийская, 4 : 17 июля - 31 июля

Олимпийская, 6 : 17 июля - 31 июля

отделение N1 совхоза Солнечный, 38 : 31 июля - 14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 39 : 31 июля - 14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 41 : 31 июля - 14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 42 : 31 июля - 14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 43 : 31 июля - 14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 44 : 31 июля - 14 августа

отделение N1 совхоза Солнечный, 45 : 31 июля - 14 августа

отделение N3 совхоза Солнечный, 19 : 17 июля - 31 июля

отделение N3 совхоза Солнечный, 22 : 17 июля - 31 июля

отделение N3 совхоза Солнечный, 23 : 17 июля - 31 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Ботаническая, 2/1 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Ботаническая, 20 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 21 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 22 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 23 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 24 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 25 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 26 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 27 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 28 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 29 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 31 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 33 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 34 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 35 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 35 корп.баня 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 36 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 38 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 40 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 42 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Главная, 44 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Лунная, 1 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Лунная, 1 Б 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 10 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 11 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 2 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 4 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 6 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 7 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 8 10 июля 24 июля

отделения N2 СКЗНИИСиВ, Объединенная, 9 10 июля 24 июля

отделения N3 СКЗНИИСиВ, 20 : 17 июля - 31 июля

Офицерская, 36 : 31 июля - 14 августа

Офицерская, 40 : 31 июля - 14 августа

Парковая, 1 : 17 июля - 31 июля

Парковая, 11 : 17 июля - 31 июля

Парковая, 2 : 17 июля - 31 июля

Парковая, 3 : 17 июля - 31 июля

Парковая, 4 : 17 июля - 31 июля

Парковая, 5 : 17 июля - 31 июля

Парковая, 7 : 17 июля - 31 июля

Парковая, 7/1 : 17 июля - 31 июля

Парковая, 9 : 17 июля - 31 июля

Первенец Кубани с/т, Северная, 699 : 17 июля - 31 июля

Первенец Кубани с/т, Северная, 702 стр.2 : 17 июля - 31 июля

Первенец Кубани с/т, Северная, 703 : 17 июля - 31 июля

Первенец Кубани с/т, Северная, 704 : 17 июля - 31 июля

Первенец Кубани с/т, Сливовая, 178 : 17 июля - 31 июля

Передовая, 56 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 58 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 58/1 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 60 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 62 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 64 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 64А : 24 июля - 7 августа

Передовая, 66/1 А : 24 июля - 7 августа

Передовая, 66/1 корп.Б : 24 июля - 7 августа

Передовая, 68 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 70 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 72 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 74 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 78 А : 24 июля - 7 августа

Передовая, 78 Б : 24 июля - 7 августа

Передовая, 78 В : 24 июля - 7 августа

Передовая, 78 Г : 24 июля - 7 августа

Передовая, 80 : 24 июля - 7 августа

Передовая, 82 : 24 июля - 7 августа

Платановый Бульвар, 10 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 10/А : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 11 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 13 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 15 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 17/1 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 19/1 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 19/2 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 19/3 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 2 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 4 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 5 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 6 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 7 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 8 : 17 июля - 31 июля

Платановый Бульвар, 9 : 17 июля - 31 июля

Почтовая, 234 : 24 июля - 7 августа

Прикубанская, 2 : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 3 : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 3а : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 4/1 : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 5 : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 5а : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 6/1 : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 6/2 : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 7 : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 9 : 17 июля - 31 июля

Прикубанская, 9а : 17 июля - 31 июля

Пустовойта, 10 : 24 июля - 7 августа

Пустовойта, 12 : 24 июля - 7 августа

Пустовойта, 16 : 24 июля - 7 августа

Пустовойта, 16/1 А : 24 июля - 7 августа

Пустовойта, 18 : 24 июля - 7 августа

Пустовойта, 4 : 24 июля - 7 августа

Пустовойта, 6 : 24 июля - 7 августа

Пустовойта, 8 : 24 июля - 7 августа

Радио, 1 : 31 июля - 14 августа

Радио, 1/6 В : 31 июля - 14 августа

Радио, 10 : 31 июля - 14 августа

Радио, 12 : 31 июля - 14 августа

Радио, 2 : 31 июля - 14 августа

Радио, 3 : 31 июля - 14 августа

Радио, 3/А : 31 июля - 14 августа

Радио, 4 : 31 июля - 14 августа

Радио, 5 : 31 июля - 14 августа

Радио, 6 : 31 июля - 14 августа

Радио, 7 : 31 июля - 14 августа

Радио, 8 : 31 июля - 14 августа

Радио, 9 : 31 июля - 14 августа

Рашпилевская, 130/1 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 132 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 132/1 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 134 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 136 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 138 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 142 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 142а 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 144 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 150 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 152 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 176 : 31 июля - 14 августа

Рашпилевская, 178 : 31 июля - 14 августа

Рашпилевская, 178/1 : 31 июля - 14 августа

Рашпилевская, 179 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 179/1 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 180 : 31 июля - 14 августа

Рашпилевская, 180 от№8 : 31 июля - 14 августа

Рашпилевская, 181 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 183 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 185 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 187 10 июля 24 июля

Рашпилевская, 201 : 31 июля - 14 августа

Рашпилевская, 205 : 31 июля - 14 августа

Речная, 13 : 17 июля - 31 июля

Речная, 3 : 17 июля - 31 июля

Речная, 5 : 17 июля - 31 июля

Речная, 7 : 17 июля - 31 июля

Речная, 9 : 17 июля - 31 июля

Речная, 9/1 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 1 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 1/1 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 1/6 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 11 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 13 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 15 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 17 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 19 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 19/1 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 2 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 21 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 23 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 25 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 27 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 29 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 3 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 31 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 31/2 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 33 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 35 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 35/1 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 37 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 39 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 4 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 41 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 43 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 45/1 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 5 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 51 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 7 : 17 июля - 31 июля

Рождественская Набережная, 9 : 17 июля - 31 июля

Рылеева, 147 : 17 июля - 31 июля

Северная, 269 А : 31 июля - 14 августа

Северная, 269 Б,В : 31 июля - 14 августа

Северная, 269 лит.Д : 31 июля - 14 августа

Северная, 269 литер А,А1,А2,Г : 31 июля - 14 августа

Северная, 271 : 31 июля - 14 августа

Северная, 271/1 : 31 июля - 14 августа

Северное снт, 698 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 28 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 30 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 32 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 34 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 36 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 42 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 44 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 46 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 50 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 52 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 54 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 63 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 65 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 67 общ. : 17 июля - 31 июля

Славянская, 69 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 71 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 73 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 75 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 77 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 79 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 79а : 17 июля - 31 июля

Славянская, 81 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 83 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 85 : 17 июля - 31 июля

Славянская, 89 : 17 июля - 31 июля

Славянский пр., 10 : 17 июля - 31 июля

Советская, 11 : 17 июля - 31 июля

Советская, 15 : 17 июля - 31 июля

Советская, 2 : 17 июля - 31 июля

Советская, 7 : 17 июля - 31 июля

Совхозная, 1 корп.1 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 1 корп.2 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 1 корп.3 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 1 корп.4 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 1 корп.5 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 1 корп.6 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 1 корп.7 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 37 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 40 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 47 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 49 : 31 июля - 14 августа

Совхозная, 9 : 31 июля - 14 августа

Соколова М.Е., 86/1 : 17 июля - 31 июля

Соколова М.Е., 86/2 : 17 июля - 31 июля

Соколова, 19/1 : 17 июля - 31 июля

Соколова, 84 : 17 июля - 31 июля

Сочинская, 23 : 17 июля - 31 июля

Сочинская, 25 : 17 июля - 31 июля

Станкостроительная, 16 : 17 июля - 31 июля

Станкостроительная, 18 : 17 июля - 31 июля

Станкостроительная, 20 : 17 июля - 31 июля

Станкостроительная, 22 : 17 июля - 31 июля

Станкостроительная, 24 : 17 июля - 31 июля

Станкостроительная, 26 : 17 июля - 31 июля

Станкостроительная, 26/1 : 17 июля - 31 июля

Старокубанская, 17 10 июля 24 июля

Старокубанская, 2 корп.4/1 10 июля 24 июля

Старокубанская, 2 корп.4/2 10 июля 24 июля

Старокубанская, 2/5 10 июля 24 июля

Стасова 2-й пр., 61,63 10 июля 24 июля

Суворова, 151 : 31 июля - 14 августа

Суворова, 153 : 31 июля - 14 августа

Суворова, 74 : 31 июля - 14 августа

Суворова, 74/1 : 31 июля - 14 августа

Суворова, 80 : 31 июля - 14 августа

Табачная, 1/1 корп. 1,2 : 24 июля - 7 августа

Таганрогская, 1 10 июля 24 июля

Таганрогская, 1 корп.А 10 июля 24 июля

Таганрогская, 16 10 июля 24 июля

Таганрогская, 18 10 июля 24 июля

Таганрогская, 18/1 10 июля 24 июля

Таганрогская, 4 10 июля 24 июля

Темрюкская, 58 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 60 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 62 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 64 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 65 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 66 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 68 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 68/1 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 69 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 70 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 71 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 72 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 73 : 17 июля - 31 июля

Темрюкская, 74 : 17 июля - 31 июля

Тихорецкая, 1 : 31 июля - 14 августа

Тихорецкая, 5 : 31 июля - 14 августа

Тихорецкая, 5/2 : 31 июля - 14 августа

Тихорецкая, 7 : 31 июля - 14 августа

Тихорецкая, 9 : 31 июля - 14 августа

Толбухина, 122 : 17 июля - 31 июля

Толбухина, 81 : 17 июля - 31 июля

Толбухина, 85 : 17 июля - 31 июля

Толбухина, 85/1 : 17 июля - 31 июля

Толбухина, 87 : 17 июля - 31 июля

Толбухина, 89 : 17 июля - 31 июля

Толбухина, 91 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 106 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 107 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 109 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 110 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 111 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 112 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 112/1/А,К,Г : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 113 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 115 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 117 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 118 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 119 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 120 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 121 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 122 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 123 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 124 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 126 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 126/1 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 128 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 130 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 132 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 133 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 134 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 135 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 135/1 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 136 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 138 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 139 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 141 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 143 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 145 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 149 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 149а : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 151 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 153 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 155 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 157 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 159 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 177 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 179 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 181 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 181 а : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 181/1 : 17 июля - 31 июля

Тургенева, 183 : 17 июля - 31 июля

Уральская, 13 10 июля 24 июля

учхоз Кубань, 1-е отделение, Красная, 10 : 17 июля - 31 июля

учхоз Кубань, 1-е отделение, Красная, 6 : 17 июля - 31 июля

учхоз Кубань, 1-е отделение, Советская, 1 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 1 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 15 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 16 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 17/1 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 21 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 3 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 33 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 35 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 37 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 38 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 40 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 42 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 44 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 6 : 17 июля - 31 июля

Фестивальная, 7 : 17 июля - 31 июля

Филатова, 17 : 24 июля - 7 августа

Филатова, 19 : 24 июля - 7 августа

Филатова, 19/1 : 24 июля - 7 августа

Филатова, 19/2 : 24 июля - 7 августа

Фрунзе, 117 : 17 июля - 31 июля

Хакурате, 10 корп.1 : 25 июля - 8 августа

Хакурате, 10 корп.2 : 25 июля - 8 августа

Хакурате, 12 : 25 июля - 8 августа

Хакурате, 3 : 25 июля - 8 августа

Хакурате, 5 : 25 июля - 8 августа

Хакурате, 7 : 25 июля - 8 августа

Хакурате, 7/1 : 25 июля - 8 августа

Харьковская, 127 : 17 июля - 31 июля

Харьковская, 77/1 : 17 июля - 31 июля

Харьковская, 81/1 : 17 июля - 31 июля

Харьковская, 83/4 : 17 июля - 31 июля

Харьковская, 83/6 : 17 июля - 31 июля

Чапаева, 136 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 1/3 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 10 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 11 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 12 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 13 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 15/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 15/2 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 16 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 17 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 18 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 19 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 2 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 20 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 21 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 22 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 23 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 24 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 24/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 25 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 26 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 26/3 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 26/4 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 26/5 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 27 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 28 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 28/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 29 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 3 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 3/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 3/2 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 31 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 31/2 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 33 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 33/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 33/2 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 33/3 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 34 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 34/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 35 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 36 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 36/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 37 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 38 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 39 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 4 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 40 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 42 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 5 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 6 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 7/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 7/2 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 7/4 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 8 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 8/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 8/3 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 8/4 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 9 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 9/1 : 17 июля - 31 июля

Чекистов, 9/1/21Б : 17 июля - 31 июля

Черниговская, 10 : 24 июля - 7 августа

Черниговская, 12 : 24 июля - 7 августа

Черниговская, 14 : 24 июля - 7 августа

Черниговская, 18 : 24 июля - 7 августа

Черниговская, 20 : 24 июля - 7 августа

Чкалова, 75 : 17 июля - 31 июля

Чкалова, 92 : 17 июля - 31 июля

Чкалова, 93 : 17 июля - 31 июля

Чкалова, 95 А : 17 июля - 31 июля

Чкалова, 95 Б : 17 июля - 31 июля

Шифрина, 1 : 17 июля - 31 июля

Шифрина, 1 стр.1 : 17 июля - 31 июля

Шифрина, 1/1 : 17 июля - 31 июля

Шифрина, 5 : 17 июля - 31 июля

Шифрина, 7 : 17 июля - 31 июля

Школьная, 11 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 11/1 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 13 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 13/2 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 13/9 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 15 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 15/1 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 15/2 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 15/3 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 15/4 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 15/5 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 17 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 19 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 19/1 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 5 : 24 июля - 7 августа

Школьная, 5/6 : 24 июля - 7 августа

Шмидта, 1 : 31 июля - 14 августа

Шмидта, 3 : 31 июля - 14 августа

Шмидта, 5 : 31 июля - 14 августа

Шмидта, 7 : 31 июля - 14 августа

Шмидта, 9 : 31 июля - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 11 : 31 июля - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 13 : 31 июля - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 3 : 31 июля - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 5 : 31 июля - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 5/1 : 31 июля - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 7 : 31 июля - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 9 : 31 июля - 14 августа

Шоссе Нефтяников, 9/1 : 31 июля - 14 августа

Щорса, 1 : 31 июля - 14 августа

Щорса, 12 : 31 июля - 14 августа

Щорса, 3 : 31 июля - 14 августа

Щорса, 3А : 31 июля - 14 августа

Щорса, 5 : 31 июля - 14 августа

Щорса, 7 : 31 июля - 14 августа

Щорса, 7/4 : 31 июля - 14 августа

Щорса, 7/5 : 31 июля - 14 августа

Яблоневая, 12 : 17 июля - 31 июля

Яблоневая, 38 : 17 июля - 31 июля

Яблоневая, 39 : 17 июля - 31 июля

Ялтинская, 73 10 июля 24 июля

Яна Полуяна, 12 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 14 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 15 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 16 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 17 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 18 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 2 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 2/3 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 20 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 22 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 22/1 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 24 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 24а : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 26 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 28 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 30 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 32 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 32а : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 34 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 34/2 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 36 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 38 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 4 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 4/1 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 40 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 40а : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 42 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 44 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 46 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 48 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 50 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 52 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 54 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 56 : 31 июля - 14 августа

Яна Полуяна, 58 : 17 июля - 31 июля

Яна Полуяна, 60 : 17 июля - 31 июля