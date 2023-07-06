Опасное солнце. Врач рассказал, как спастись от аномальной жары в Краснодарском крае

Лето на Кубань пришло внезапно Фото: Иван МАКЕЕВ

На Кубани даже в тени в эти дни шпарит под сорок. Зной здесь - дело привычное, но выносливостью обладают не все. Особенно, если природа "наградила" букетом хронических недугов.

Метеочувствительным придется худо от перепадов температур.

- Организм человека легко адаптируется даже под самые экстремальные условия. Однако ресурсы его небезграничны, - говорит врач-реаниматолог краевой больницы Краснодара Николай Чернышук. - Во время жаркой погоды в зоне риска оказываются в первую очередь люди с хроническими заболеваниями в том числе сердечно-сосудистой системы, они наиболее остро чувствуют изменения погоды и климата. Метеозависимость свойственна и другим лицам, перепады давления, влажности и температуры влияют на любой живой организм, при этом степень влияния зависит от подготовленности организма к изменениям.

Основными проблемами для человека в жаркую погоду является потеря жидкости.

- Происходит перегревание и нарушение метаболических процессов. Тело пытается охладить организм увлажняя кожу и расширяя поверхностные сосуды. Удаление жидкости из организма приводит к уменьшению содержания жидкой части крови, которая из-за этого становится более густой, что осложняет ее движение по сосудам и обмен с тканями. Повышается риск развития тромбов, инсульта и инфаркта, такого опасного жизнеугрожающего заболевания как тромбоэмболия легочной артерии, которое приводит к моментальной смерти, - говорит врач.

Чтобы снизить риск последствий жары достаточно выполнять простые рекомендации.

- избегать длительного нахождения на открытом солнце;

- носить легкую светлую одежду из натуральных материалов;

- пить достаточное количество жидкости, это может быть обычная или минеральная вода без газа;

- в случае ожогов или нарушений сознания при перегревании необходимо срочно обращаться за медицинской помощью.

К слову, синоптики уже к концу недели обещают снижение температуры. Жара спадет.