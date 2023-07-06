В поле под Ейском обнаружили обломки беспилотника

На месте работают оперативные службы

В Ейском районе обнаружили обломки беспилотника. Части БПЛА нашли в поле. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«На номер ЕДДС Ейского района поступила информация об обнаружении в поле обломков предположительно БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», – говорится в сообщении регионального оперштаба.

В настоящее время участок, где обнаружили обломки дрона, оцеплен. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы, правоохранительные органы.

«Угрозы для жителей нет», – добавили в краевом оперативном штабе.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Приморско-Ахтарске 2 июля раздался мощный взрыв. Он прогремел во второй половине дня. Местные жители услышали сильный хлопок, после чего в поле обнаружили воронку. В результате ЧП никто не пострадал.