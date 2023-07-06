«Они, как снежинки, только черные и летом». На Кубани началось небывалое нашествие комаров

От комаров не помогают даже спреи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дождливая весна и лето «родили» на Кубани огромное количество комаров. Сначала личинки кровососущих хорошо росли в небольших канавах и лужах, а потом целыми роями стали вылетать в поисках добычи.

- Много причин, от чего они могут появиться, и это не только дождливая погода. В первую очередь это большое количество небольших водоемов без рыбы, для которой комары являются основной пищей. При таких условиях насекомые беспрепятственно вырастают, - рассказал «КП»-Кубань» член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко.

Массово атакуют комары жителей Кропоткина. По вечерам они стараются не выходить на улицу и закрывать окна москитными сетками. Но проворные насекомые умудряются залетать в квартиры. Например, через вентиляцию.

- За окном как будто бы снег, только черный. Комаров там сотни, а то и тысячи. Это нечто. Ужас, - делятся кропоткинцы.

На улицы города вышла техника для борьбы с вездесущими кровопийцами. Чудо-агрегат на основе черной «Волги» с распылителем гоняет по паркам и скверам и распыляет специальные препараты.

- Уже обработаны участки – в центральном отделении ЗАО «Виктория», в районе лесхоза, стадиона «Юность», ул. Мира, ул. Спортивной, ул. Куйбышева, в районе нефтебазы, в парке 30-летия Победы и на территории старого кладбища, по ул. Московской, - перечисляют в пресс-службе администрации Кропоткина. - Службы дезинсекции пройдут с протравкой еще раз 5 июля при помощи тракторов.

В городской администрации серьезно отнеслись к борьбе с насекомыми. 6 июля территорию Кропоткина обработают с неба с помощью самолетов. Всего планируют очистить от комаров более 52 тысяч кв. м.