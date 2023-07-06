Неформалам тут не место. В Краснодаре директор не захотел зачислять в 10 класс ученицу, пока она не перекрасит волосы

Мама не против яркого цвета волос дочери. Фото: соцсети

В Краснодаре хорошистка с четверками и пятерками в дневнике при переводе из основной общей в среднюю школу столкнулась с суровой полицией нравов в лице директора учебного заведения. Когда Марина М. принесла в школу № 101 документы для зачисления в 10 класс, руководство заведения первым делом обратило снимание не на успеваемость ученицы, а на ее прическу. Девушка выкрасила несколько прядок своих темных волос в яркий рыжий цвет. Оказалось, что неформальный вид подростка идет вразрез с требованиями школы к внешнему виду учащихся.

Девушка ходит в школу в классической форме, но позволила вольности в прическе. Фото: соцсети.

«Сегодня моей дочери отказали в приёме в 10 класс из-за цвета волос. Она закончила 9 класс с тремя четверками, остальные пятерки, у нее безупречное поведение. Директор и завуч кричали на нас за то, что я попросила дать письменный отказ с указанием причины. Дочка плакала, она испугана и унижена, потому что в выражениях администрация не стеснялась», - с негодованием описала произошедшее в школе мама подростка Елена Мюнц.

Родителям девочки выдали распечатку с уставом учебного заведения, в котором педантично разложено по полочкам, как должен выглядеть ученик средней школы №101. Старшеклассницам, к слову, разрешено красить ногти, но выбирать следует нюдовые оттенки, но запрещено делать тату, а волосы следует убирать в пучки или косы.

«В выданном листке по поводу внешнего вида школьника ничего про цвет волос не написано. Но этого там и не может быть, потому что цвет волос школьников не компетенция школы. Ничего вразумительного на мои возражения дамы не сказали. Диалог был невозможен», - рассказала Елена Мюнц.

Устав школы. Фото: соцсети

Прокуратура Западного округа начала проверку после сведений об отказе о переводе девятиклассницы в 10 класс. Но данные, как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, не подтвердились.

«В ходе проверки установлено, что директором не было отказано в принятии школы. Родителям был задан вопрос о внешнем виде ученицы, но это не являлось отказом. Это родители отказались подавать документы ребенка в данное учебное заведение», - сообщил старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин.

К слову, Марина М. закончила 9 класс в этой же 101 школе Юбилейного микрорайона Краснодара. Но ранее конфликтов между девочкой, ее родителями и директором школы по поводу цвета волос не было.

Какое именно учебное заведение неформальной школьницы выберет для продолжения образования – пока неясно. Требования к внешнему виду учеников во всех муниципальных учебных заведениях краевого центра едины.