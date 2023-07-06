Галицкий сказал: «Будет бомба». Откровения звезды ФК «Краснодар», который вошел в топ-200 самых перспективных игроков планеты

Сергей Волков, фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий обожает футбол. В детстве он даже мечтал играть на высоком уровне. Но передумал и рванул в шахматы. И не прогадал. Спустя годы они помогли ему в бизнесе. Предприниматель построил одну из крупнейших розничных сетей в России – «Магнит».

Параллельно Сергей Галицкий развивал футбольный клуб – «Краснодар». Он масштабировал хобби каждый год: сперва построил базу для первой команды, затем – академию для молодежи, после – стадион. Так на юге появился новый топ-клуб, а бизнесмен стал одним из самых влиятельных людей в русском футболе.

В мае 2022 года Сергей Галицкий даже исполнил мечту. На поле одновременно вышли 11 воспитанников клубной академии. Это случилось в матче 29-го тура чемпионата России против ЦСКА. Так бизнесмен выиграл спор десятилетия – у бывшего тренера сборной России Леонида Слуцкого. По разным данным, они спорили на ящик дорогого вина или двухнедельную работу специалиста в академии черно-зеленых.

Сергей Волков был одним из 11 воспитанников, которые рубились на поле. Спустя полгода он даже вошел в топ-200 самых перспективных молодых футболистов на планете. Туда его поместил Международный центр спортивных исследований (CIES).

За два года в основной команде Сергей Волков не дал ни одного интервью. Но решился на разговор летом – во время паузы. И впервые рассказал о знакомстве с Сергеем Галицким.

- Как раз когда меня в молодежке поставили крайним защитником. Все тогда были в восторге, Галицкий прежде всего. Сергей Николаевич, очень внимательный к игрокам, постоянно подходит, спрашивает, как дела. Как я слышал, Галицкий особенно был доволен моим переводом в защиту. И что тогда он сказал: это будет бомба, вырастет игрок сборной, – рассказал парень в интервью Sport24.