Звезда сборной Франции шантажировал ФК «Сочи». Узнали, как так вышло

Адиль Рами (справа), фото пресс-службы ФК Сочи

Адиль Рами – самый неоднозначный легионер в истории футбольного клуба «Сочи». В 2018 году француз выиграл чемпионат мира в России. На трибунах его поддерживала Памела Андерсон. Спустя два месяца защитник даже сделал ей предложение. Но получил отказ. Звезда объяснила его тем, что жених забросил детей от предыдущего брака.

На этом проблемы Адиля не закончились. Он загремел на лавку турецкого «Фенербахче». Но нашел выход – переехал в «Сочи». Правда, за «барсов» мужчина так и не сыграл.

- Я вижу перспективы у этого клуба. «Сочи» по-хорошему амбициозный проект. Этот клуб вполне может стать российским аналогом «Монако». Красивая природа, красивый стадион, туристы, - рассыпался в комплиментах французский защитник после перехода.

Но сперва парень жаловался на травму – его беспокоило колено. А затем вовсе заявил, что уходит из клуба из-за долгов по зарплате. Якобы сочинцы не заплатили ему ни за один месяц.

Затем Рами вернулся на родину. А спустя три года бывший пресс-атташе клуба, Александр Груднев, рассказал, как француз собирался шантажировать «Сочи».

- Перед уходом из команды Рами попросил фотографии с тренировок, а я забыл про это из-за черты откладывать просьбы. Вскоре спортивный директор попросил ни в коем случае не скидывать французу фотографии. С помощью них он хотел шантажировать клуб и показать, что мы нарушали нормы FIFA, когда тренировались в запрещенное время без социальной дистанции. Договорились, чтобы он не отправлял иски на клуб, – заявил парень в интервью «Кику».