В Сочи перед судом предстанет мать девочки, которую до смерти забил сожитель

Женщина может лишиться свободы из-за равнодушия к умирающей дочери. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы. Женщина проживала в съемно квартире на улице Тимирязева вместе с дочкой от прошлых отношений и новым любовником. Сожитель мамы сразу невзлюбил семилетнюю падчерицу. Он измывался над первоклассницей и избивал ее.

«По данным следствия, 27 мая 2023 года обвиняемая, заведомо зная, что ее дочь в силу малолетнего возраста находится в беспомощном состоянии, не воспрепятствовала противоправным действиям своего сожителя, который нанес ремнем множественные удары в область жизненно важных органов ребенка», - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Состояние девочки после жестоких побоев стало резко ухудшаться. Но ни мать, ни ее сожитель не обращали внимания на детские жалобы. Неделю они наблюдали за тем, как из девочки уходит жизнь. И только когда уже начались предсмертные агонии, женщина вызвала скорую помощь.

«В ночь на 2 июня 2023 года в связи с сильным ухудшением здоровья малолетней, ее мать вызвала бригаду скорой медицинской помощи, однако спасти девочку не удалось, она скончалась в машине медиков», - сообщили следователи.

Единственные, кто с сочувствием относился к мольбам и детским крикам из квартиры – соседи. Они неоднократно сообщали участковому об издевательствах над ребенком.

«Участковый уполномоченный территориального пункта полиции УВД по городу Сочи подозревается в халатности, повлекшей по неосторожности смерть девочки», - уточнили в следкоме.

Фигурантка уголовного дела полностью признала свою вину. За оставление дочери в опасности и ненадлежащем неисполнении обязанностей по ее воспитанию женщине грозит реальное лишение свободы.

Расследование уголовных дел в отношении 24-летнего сожителя матери погибшего ребенка продолжается. Его обвиняют в убийстве девочки.

Игорь С. на скамье подсудимых окажется не в первый раз. Он уже имеет судимости за грабеж, кражу и разбой, который совершил в 18 лет. Тогда ему дали 3,5 года колонии общего режима.

В 2020-ом году молодой человек ворвался в чужой дом и похитил несколько мобильных телефонов и кошелек с деньгами. К сроку добавили ещё три месяца. После выхода на свободу мужчина снова совершил кражу и был отправлен в колонию строгого режима на один год и восемь месяцев, где 20 раз получал взыскания за неподобающее поведение.