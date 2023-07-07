Один человек погиб, семеро в больнице. Страшное массовое ДТП случилось по пути к Черному морю

По факту ДТП проводится проверка

Страшная авария произошла рано утром 7 июля по пути к Черному морю. В Славянском районе возле станицы Анастасиевской столкнулись четыре машины. Жертвой ДТП стал один человек, семерых доставили в больницу. Среди пострадавших есть дети.

«Авария случилась около 5 часов утра на 94 километре автодороги Краснодар- Славянск-Темрюк. Предварительно, 32-летний житель Краснодара на «Мазде» при обгоне допустил неконтролируемый занос машины», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

При обгоне «Мазда» выехала на обочину, затем вернулась на встречку и протаранила «Ниссан» и «Рено». В свою очередь «Рено» выбросило на встречную полосу, где он столкнулся КамАЗом. Момент аварии попал в камеру видеорегистратора.

В «Мазде» находились пять человек, включая детей: на месте погиб водитель, его пассажиров, в том числе малышей 3 и 4 лет, госпитализировали. Также доставлены в больницу водитель и пассажир автомобиля «Рено» и пассажир автомобиля «Ниссан». Их состояние в настоящее время уточняется.