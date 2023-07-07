Обстановка на дорогах к Черному морю 7 июля: где можно встать в пробку перед выходными

Пробка на Крымский мост

Дороги к Черному морю сковывали пробки перед выходными. Туристы едут отдохнуть на пляжах в разных направлениях. Заторы уже наблюдаются на нескольких участках. Так, туристы продолжают ехать в Крым. Большинство отдыхающих решают добраться до полуострова через мост. С 1 июля здесь со стороны Краснодарского края образовывают пробки - они то рассасываются, то заново увеличиваются. Все зависит от дней и турпотока. Например, власти ожидают следущий наплыв отдыхающих 16-17 июля.

По состоянию на сегодняшний день, 7 июля, пробка на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляет 1,5 километра. Такие данные приводят карты на 09:30 часов. Однако, еще в 08:00 часов утра затор был протяженностью в три километра. Вереница уменьшилась в два раза за 1,5 часа.

«Ночь прошла спокойно - ожидание и досмотр занимали не более 30 минут, в зависимости от количества вещей. В настоящий момент на въезде к мосту начинает образовываться очередь — кто-то выехал заранее, чтобы добавить к выходным пятницу», - рассказывают очевидцы.

По словам водителей, в пробке стоит около 100 машин. Досмотр проходит быстро - процедура занимает в среднем семь минут.

« Мы в 9:00 часов подъехали, а уже в 9:30 выехали с поста. Спасибо сотрудникам! Очень оперативно работают», - пишут в соцсетях счастливчики, которые уже добрались до отеля на полуострове.

Однако Крымский мост - это не единственная проблема туристов. Пробки к Черному морю можно встретить и в других местах.

Если вы собрались ехать в Новороссийск, то дорога будет почти зеленой. Однако прямо на въезде в город-герой образовался затор на 14 километров. Постоять часик-другой здесь точно предстоит.

Затор в Новороссийске

Кто уже на пути в Джубгу, Лермонтово или Новомихайловское будьте готовы собрать три пробки. Первая начнется перед Молдавановским перевалом. Здесь вереница растянулась на 11 километров. Но, как обещает агрегатор, пробку можно преодолеть за один час.

Пробка перед Молдавановским перевалом.

Следующий затор после перевала уже на подъезде к Джубге. Здесь красным цветом выделено три километра. Но пробка двигается, участок можно проехать за минут 20.

Вереница в Джубге

В Новомихайловском тоже придется постоять. Правда, на выезде из города. Затор растянулся на 3,3 километра. В пробке придется постоять минут 30.

Затор есть и в Новомихайловском

Проезд к отвальным курортам горит зеленым цветом. На некоторых участках можно встретить небольшие заторы, но преодолеть их можно будет с легкостью и без лишних нерв.

Ранее сообщалось, что страшная авария произошла рано утром 7 июля по пути к Черному морю. В Славянском районе возле станицы Анастасиевской столкнулись четыре машины. Жертвой ДТП стал один человек, семерых доставили в больницу. Среди пострадавших есть дети.