За звездой ФК «Краснодар» охотились наркоманы. Узнали, как это произошло

Сергей Волков, фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Волков – звезда футбольного клуба «Краснодар» и молодежной сборной России. Еще два года назад парень играл в атаке, но неожиданно оказался в обороне. Туда его перевел Александр Сторожук. Отец парня переживал, что так тренер решился избавиться от футболиста.

На деле тренер закрыл проблемную позицию, а «Краснодар» получил новую звезду. Спустя полгода Сергей Волков вошел в топ-200 молодых игроков в мире и стал лидером «быков».

В Краснодар парень перебрался в 13 лет – из Читы. Он играл нападающим. Но мало кто знал, что спортивная карьера могла и не сложиться.

- Забайкалье — прекрасный край, моя Родина; там живут замечательные люди. Но жизнь там тяжелая. Наслышаны, наверное: Чита — один из самых криминальных городов России. Через дорогу от нашего дома была тюрьма. Много людей с зависимостями, – рассказал парень в интервью Sport24.

Также Сергей вспомнил самое жуткое воспоминание из детства. О нем не знали даже родители.

- Я учился во втором классе, опаздывал в школу. Решил пойти коротким путем, через гаражи. Решил, пробегу. А там — наркоманы. Вкалывали передо мной. Прямо шприцом в руку. Увидели меня — я меньше, чем рюкзак, который нес за спиной. «Молодой, иди сюда». — «Нет». Вижу, что бегут за мной. Я побежал побыстрее — путями, которые знал: часто там ходил, видел. Меня не догнали. Понятно, и под воздействием были, еле двигались. Не знаю, что со мной сделали бы, – заключил парень.