Ливни с грозами собьют жару. Непогода обрушится на Краснодарский край с 7 по 10 июля

На Кубань обрушатся проливные дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вот уже несколько дней на Кубани держатся невероятно высокие температурные значения. Столбики термометров показывают +39 градусов. Местные жители и туристы прячутся от зноя под кондиционерами и на пляжах. Дышать становиться чуть легче только поздним вечером. На радость всему краю такая погода продлится не долго. Долгожданно похолодание придет уже через несколько часов.

- В ближайшие часы в Краснодарском крае начнет действовать штормовое предупреждение. Это связано с прохождением фронтальных разделов циклона через территорию Кубань, - сообщили в ЦГМС Краснодара.

Небольшое похолодание придет 7 июля с 13:00 до 15:00. Оно будет сопровождаться целым комплексом метеорологических явлений, таких как сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом. Также сильно поднимутся порывы ветра. Он будет дуть до 23 метров в секунду.

Стихия будет бушевать в крае до конца 10 июля.

- На реках и водотоках бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды. Местами они достигнут неблагоприятных отметок. Особенно это коснется Апшеронского, Белореченского, Лабинского, Мостовского, Отрадненского районой. Также Абинского, Северского, Крымского районов, Горячего Ключа и участка от Анапы до Магри, - уточнили в ЦГМС Краснодара.

Местных жителей и туристов просят быть максимально внимательными и осторожными в ближайшие дни и не подвергать свою жизнь рискам.