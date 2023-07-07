Одного мужчину изрезали до бессознательного состояния. Шесть человек устроили вооруженный конфликт в Краснодаре

Разборки попали в камеры видеонаблюдения

Ночью на территории жилого комплекса «Панорама» в Краснодаре было неспокойно. Шесть мужчин устроили вооруженную потасовку. Один пришел с пистолетом, другой со складным ножом, остальные в ход пустили кулаки.

Очевидцы сразу вызвали полицию и с замиранием сердца наблюдали за происходящим из окон квартир. В вооруженном конфликте успел сильно пострадать один участник, его госпитализировали в бессознательном состоянии.

«В результате потасовки один из участников был доставлен в медицинское учреждение с двумя резаными ранами в области бедра и затылочной области головы. Пострадавшему 27 лет. С места происшествия изъяты пневматический пистолет и складной нож. Также полицейские нашли порванный серебряный браслет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В настоящее время полицейские проводят проверку. Сейчас устанавливается местонахождение всех участников потасовки, известно, что несколько человек скрылись к приезду полицейских.

«Предпринимаются необходимые меры для установления всех участников происшествия. По окончанию разбирательства будет принято законное процессуальное решение», - добавили в полиции.