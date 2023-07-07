Топ неизвестных фактов о Сергее Галицком

Сергей Галицкий, фото пресс-службы ФК Краснодар

Сергей Галицкий – один из самых известных российских бизнесменов. Он родился 14 августа 1967 года в поселке Лазаревское под Сочи. На побережье Черного моря прошло и детство бизнесмена.

Пляжный отдых ему заменял сбор и сдача фундука. Так будущий миллиардер помогал семье, учась в школе. Параллельно Сергей Галицкий занимался футболом и мечтал о профессиональной карьере. А затем перешел в шахматы и даже стал кандидатом в мастера спорта.

«КП» – Кубань» собрал малоизвестные факты о жизни бизнесмена.

Любимые фильмы Сергей Галицкого – «Крестный отец», «Модильяни» и «Ватель».

Любимый мецената – «Родина». Это американский политический триллер. Он рассказывает о спецслужбах, шпионах и любовь к родине.

За последние 30 лет бизнесмен захотел перечитать только одну книгу – биографию Стива Джобса.

С детства Сергей Галицкий любит жареную картошку, яблоки и кофе.

Отдыхать бизнесмен предпочитает в Италии. Свой выбор объясняет интересной историей страны, кухней и солнечной погодой.

Свое происхождение меценат описывал так: «75% русских кровей, 25 — армянских».

Своими недостатками предприниматель считает агрессию по отношению к людям с невысоким интеллектом, нетерпеливость и нетерпимость.

С 1985-го по 1987-й Сергей Галицкий (тогда – Арутюнян ) служил в армии. А затем год работал на парфюмерном складе.

В 2009-м году бизнесмен отказался от покупки ФК «Москва» за доллар. Через полгода команда прекратила существование.

В детстве предприниматель болел за московский «Спартак», его любимым игроком был Федор Черенков.

В декабре 2014-го Сергей Галицкий не досчитался 600 млн долларов. Это случилось из-за обвала рубля.