Малолетнего криптовалютчика осудили на 10 месяцев исправительных работ за создание финансовой пирамиды на Кубани

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

На Кубани вынесли приговор 18-летнему мошеннику из Новосибирской области. Его обвиняли в шести эпизодах обмана жителей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, молодой человек, будучи еще несовершеннолетним, зарегистрировался в соцсети под фейковым именем. После этого подросток использовал комментарии несуществующих пользователей и предлагал людям «легкие» деньги. Так, по словам мошенника, желающие могли заработать на инвестициях в криптовалюту. Таким способом они могли получить удвоенный доход от той суммы, которую вложили ранее.

«Потерпевшие откликались на предложение легких денег и переводили подсудимому на счет денежные средства от 4 000 до 20 000 рублей», – сообщили в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Одна из женщин откликнулась на предложение. Изучив, как оказалось, фейковую страницу, она написала молодому человеку в личные сообщения и совсем скоро получила номер счета. Девушка отправила пять тысяч рублей и начала ждать «легкий» доход. Но спустя 10 дней не оказалось ни заработка, ни вложенных денег. А фейковую странице удалили.

Разобравшись, девушка поняла, что не одна стала жертвой мошенника. Пострадавшие создали чат, в котором продумывали, как вернуть деньги, которые вложили в мошенническую схему. Позже правда вскрылась, и на парня, обманувшего людей, завели уголовное дело.

В суде он признал вину, во всем раскаялся, извинился перед обманутыми жителями и полностью возместил ущерб.

«Потерпевшие заявили, что претензий к молодому человеку на имеют и просили суд строго его не наказывать», – рассказали в Объединенной пресс-службе краевых судов.

Суд учел раскаяние молодого человека, явку с повинной, возмещенный ущерб, участие в раскрытии преступления и назначил 10 месяцев исправительных работ. Кроме того, из зарплаты парня будут удерживать 5% ежемесячно в доход государства.

«Приговор в законную силу не вступил», – уточнили в Объединенной пресс-службе краевых судов.