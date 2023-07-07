ФК «Краснодар» установил ценник на главную звезду

Эдуард Сперцян, фото пресс-службы ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» готов расстаться со своим лидером – Эдуардом Сперцяном. «Быки» уже установили прайс на игрока – 18 млн евро. Такой чек они отправили в Амстердам. Это в два раза больше, чем готов заплатить «Аякс».

Чтобы подписать воспитанника академии «Краснодар», голландцам необходимо избавиться минимум от двух игроков. Идти на это боссы «Аякса» пока не готовы.

Отметим, что трансферная стоимость Эдуарда Сперцяна составляет 12 млн евро. Так его оценивает авторитетный портал Трансфермаркт. Но известные футбольные агенты убеждены, что игрок сборной Армении стоит как минимум на 3 млн больше.

«Сперцян стоит своих 15 миллионов, он уже давно доказал свое качество. Клубы Голландии, Италии и Португалии могут заплатить за него такие деньги», – рассказал Паулу Барбоза в интервью «РБ Спорт».

Сам Эдуард Сперцян не раз говорил, что мечтает поиграть в Европе. Ранее появлялась информация, что в услугах форварда «Краснодара» заинтересованы команды из Англии, Нидерландов, Германии и Италии.

Напомним, что Эдуар Сперцян прошел все ступени академии «быков». Он был звездой второй команды, а весной прошлого года стал лидером первой. Это случилось после отъезда легионеров, которые расторгли и/или заморозили контракты с черно-зелеными.