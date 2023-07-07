Хотелось бы иметь хотя бы трезвых игроков. Откровения главного тренера ФК «Кубань» Григоряна

Александр Григорян, фото пресс-службы ФК Кубань

Футбольный клуб «Кубань» сохранил прописку в Первой лиге (втором по силе дивизионе). Сделал он это вместе с Александром Григоряном. Тренер переехал в Краснодар за три тура до финиша сезона и спас желто-зеленых от вылета. А руководство предложило ему новое соглашение – еще на сезон.

Чемпионат России в Первой лиге стартует уже через неделю – 18 июля. В первом туре «Кубань» примет красноярский «Енисей». А пока команда готовится к новому сезону – в Краснодаре. Тренировки она совмещает с контрольными матчами и общением с прессой.

«Я часто сталкиваюсь с футболистами, чьи интересы сводятся вот к этому высказыванию: «Где б ни был бы я – на Брянщине или Смоленщине, – везде меня тянуло к женщине», – признался тренер.

Напомним, что последним местом работы Александр Григоряна был медийный футбольный клуб «Матч ТВ». Его он возглавил за месяца до старта 3-го сезона Медийной футбольной лиги. Но так и не провел ни одного матча. Он покинул пост за неделю до начала турнира. А спустя месяц укатил на Кубань.

«Знаете, в современных реалиях это нормально, я объясню почему. Возможно, с моральной точки зрения это «не айс», но они перестали бухать, ой, выпивать, они перестали курить, они перестали играть при этом, возможно, в какой-то степени. Согласитесь, все-таки хочется, чтобы футболисты у тебя были хотя бы трезвые», – заключил специалист.

Тренер не уточнил, сталкивался ли с этой проблемой в «Кубани». Но после его прихода команда точно прибавила. Она сохранила прописку в Первой лиге и отобрала очки у лидеров чемпионата.