В Курганинске открыли умную спортивную площадку

Фото: администрация Курганинского района

Функционировать физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – так в официальных документах называется новый спортивный объект – начал еще несколько месяцев назад в Курганинске. А на днях площадку торжественно открыли. Спорткомплекс облюбовали для своих тренировок воспитанники спортивной школы «Смена» и казачьего клуба «Святогор». На современном футбольном поле с искусственным покрытием с удовольствием занимаются юные футболисты, у баскетбольных корзин оттачивают броски поклонники этого зрелищного вида спорта, а уличные тренажеры бывают пустыми разве что в самые жаркие часы.

Вторая в Краснодарском крае

«Умная площадка» стала частью универсального спортивного комплекса «Старт», который пользуется огромной популярностью у жителей города и района. К его игровым и тренажерным залам прибавились теперь дорожки, поле для мини-футбола, комплекс для гимнастики и воркаута, волейбольная и баскетбольная площадки.

В церемонии открытия приняли участие заместитель министра физкультуры и спорта Краснодарского края Алексей Иванов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Николай Гриценко, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями ЗСК Александр Поголов, заместитель главы Курганинского района Дмитрий Шунин.

Фото: администрация Курганинского района

Поздравляя горожан, замминистра спорта Алексей Иванов отметил:

- У жителей Курганинска появился современный спортивный объект, который обеспечит комфортные условия для тренировок, занятий игровыми видами спорта. И мы продолжим работу по развитию спортивной инфраструктуры.

От имени руководителя муниципалитета Андрея Ворушилина и всех жителей района замглавы Дмитрий Шунин поблагодарил за помощь губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, председателя ЗСК Юрия Бурлачко, партию «Единая Россия» в лице Николая Гриценко:

- Спортивные объекты при краевой финансовой поддержке строятся не только в нашем районе, но и по всей Кубани. Наш климат позволяет использовать такие площадки круглый год, и это в разы увеличивает количество желающих заниматься спортом в комфортных условиях.

Фото: администрация Курганинского района

Отметим, что курганинская «умная площадка» - вторая в Краснодарском крае. В 2023 году такой спортивный объект уже открыт в станице Ладожской, а до конца июля «умную площадку» введут в эксплуатацию в городе Гулькевичи. В этом году планируется строительство 12 многофункциональных спортивных площадок в 12 муниципалитетах края.

В чем особенность?

Кстати, особенность умной площадки в том, что по обозначенному на тренажерах QR-коду можно в онлайн-режиме выбрать индивидуальную программу тренировки и проследить за правильностью выполнения упражнений. Для этого на территории будет работать Wi-Fi.

На всей территории нового спортобъекта - искусственное покрытие, установлено ограждение. Одновременно на площадке смогут заниматься около 80 человек. А еще здесь можно проводить турниры и соревнования городского, муниципального и даже краевого уровня. Предусмотрены и места для болельщиков – установленная трибуна рассчитана на 100 зрителей. Первые из них оценили показательные выступления юных курганинских гимнасток, футболистов и волейболистов.

Фото: администрация Курганинского района

Новый спортивный объект построили по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Я выбираю спорт» и госпрограммы «Развитие физической культуры». Средства выделили из федерального, краевого и районного бюджетов.

Функционировать физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа – так в официальных документах называется новый спортивный объект – начал еще несколько месяцев назад в Курганинске. А на днях площадку торжественно открыли. Спорткомплекс облюбовали для своих тренировок воспитанники спортивной школы «Смена» и казачьего клуба «Святогор». На современном футбольном поле с искусственным покрытием с удовольствием занимаются юные футболисты, у баскетбольных корзин оттачивают броски поклонники этого зрелищного вида спорта, а уличные тренажеры бывают пустыми разве что в самые жаркие часы. Вторая в Краснодарском крае «Умная площадка» стала частью универсального спортивного комплекса «Старт», который пользуется огромной популярностью у жителей города и района. К его игровым и тренажерным залам прибавились теперь дорожки, поле для мини-футбола, комплекс для гимнастики и воркаута, волейбольная и баскетбольная площадки. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра физкультуры и спорта Краснодарского края Алексей Иванов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания края Николай Гриценко, первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями ЗСК Александр Поголов, заместитель главы Курганинского района Дмитрий Шунин. Поздравляя горожан, замминистра спорта Алексей Иванов отметил: - У жителей Курганинска появился современный спортивный объект, который обеспечит комфортные условия для тренировок, занятий игровыми видами спорта. И мы продолжим работу по развитию спортивной инфраструктуры. От имени руководителя муниципалитета Андрея Ворушилина и всех жителей района замглавы Дмитрий Шунин поблагодарил за помощь губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, председателя ЗСК Юрия Бурлачко, партию «Единая Россия» в лице Николая Гриценко: - Спортивные объекты при краевой финансовой поддержке строятся не только в нашем районе, но и по всей Кубани. Наш климат позволяет использовать такие площадки круглый год, и это в разы увеличивает количество желающих заниматься спортом в комфортных условиях. Отметим, что курганинская «умная площадка» - вторая в Краснодарском крае. В 2023 году такой спортивный объект уже открыт в станице Ладожской, а до конца июля «умную площадку» введут в эксплуатацию в городе Гулькевичи. В этом году планируется строительство 12 многофункциональных спортивных площадок в 12 муниципалитетах края. В чем особенность? Кстати, особенность умной площадки в том, что по обозначенному на тренажерах QR-коду можно в онлайн-режиме выбрать индивидуальную программу тренировки и проследить за правильностью выполнения упражнений. Для этого на территории будет работать Wi-Fi. На всей территории нового спортобъекта - искусственное покрытие, установлено ограждение. Одновременно на площадке смогут заниматься около 80 человек. А еще здесь можно проводить турниры и соревнования городского, муниципального и даже краевого уровня. Предусмотрены и места для болельщиков – установленная трибуна рассчитана на 100 зрителей. Первые из них оценили показательные выступления юных курганинских гимнасток, футболистов и волейболистов. Новый спортивный объект построили по поручению губернатора края Вениамина Кондратьева в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Я выбираю спорт» и госпрограммы «Развитие физической культуры». Средства выделили из федерального, краевого и районного бюджетов.