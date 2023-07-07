Камерные спектакли, интерактивные лекции и летние концерты. Как пройдет день семьи, любви и верности в Краснодаре

Праздничные мероприятия продлятся целый день Фото: Евгения ГУСЕВА

День семьи, любви и верности – праздник, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии 8 июля. 28 июня 2022 года, от официального указа Президента, он был официально установлен как праздник.

Понятно, что из-за напряженных графиков зачастую сложно найти время для близких, но в этот день мы советуем на время забыть про дела и посвятить его по-настоящему важной части вашей жизни – семье.

Список мероприятий на день семьи, любви и верности в Краснодаре 8 июля

«Ох уж эти бабочки»

Камерный спектакль в частном краснодарском театре Veritas, посвященный мимолетному счастью, утопающему в ежедневных заботах.

«В современном мире мы вынуждены бежать сломя голову, не обращая внимание на очень важные вещи и этапы своей жизни. Мы становимся слепыми заложниками своих проблем и причиняем боль самым близким неосознанно. Но однажды наступает день, который меняет всё, расставляет все вопросы по нужным полкам и открывает нам возможность понять и раскрыть своё сердце как можно шире!», - так описывают постановку организаторы.

День, семьи любви и верности в музее имени Фелицына.

В рамках празднования в музее пройдет 5 интерактивных лекций и мастер-классов для семейной аудитории, которые помогут хорошо и с пользой провести время, а также развить у ребёнка интерес к истории и искусству. И сделать это так, чтобы интересно было и взрослому. Среди них:

11.00 – «Кукловоды» Интерактивное знакомство с историей театра кукол и разными системами кукол.

12.00. – «Мир минералов» Интерактивная лекция с проведением геологического анализа камней и викториной по итогам мероприятия

13.00. – «Петр и Февронья – любовь на все времена» Театрализованная интерактивная лекция о житии святых и истории возникновения праздника.

14.00 – «Сказы — это вам не сказки» Театрализованная интерактивная экскурсия о казачьих сказах.

15.00 – «Ромашки для мамы» Мастер-класс по изготовлению поделки-подарка родителям. Для самых маленьких посетителей.

Концерт «Летний вечер» в Краснодарской филармония имени Г. Ф. Пономаренко.

А приятным окончанием вечера станет концерт Государственно эстрадно-симфонического оркестра, соединивший в себе классический, джазовый и эстрадный репертуар, а также произведения Поля Мориа и Джеймса Ласта.