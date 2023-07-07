Четверо в больнице, в том числе 10-летний ребенок. На Кубани в массовом ДТП столкнулись шесть авто

В массовом ДТП пострадали четыре человека Фото: кадр из видео

На Кубани произошло серьезное массовое ДТП. Днем 7 июля на трассе в Каневском районе столкнулись шесть автомобилей. В аварии пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.

«В 13:30 на автодороге Краснодар - Ейск столкнулись 6 автомобилей. По предварительным данным, 60-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля Hyundai и допустил с ним столкновение», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Легковушка продолжила движение и столкнулась с ехавшим впереди авто Subaru. Иномарку, в свою очередь, отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом Volvo.

«После столкновения КамАЗ продолжил движение и врезался в движущийся в попутном направлении грузовой Mercedes», – сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Водитель проезжавшей вблизи «Газели» попытался уйти от столкновения с КамАЗом сбоку, но не успел. Всего в результате массового ДТП пострадали четыре человека.

Известно, что водителя Hyundai доставили в больницу в тяжелом состоянии. Водитель и двое пассажиров Subaru, в том числе 10-летний ребенок, госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время движение по трассе, где произошла авария, восстановили. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

«Проводится проверка», – уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, утром 7 июля серьезная смертельная авария произошла в Славянском районе по пути к Черному морю. Около 05:00 на трассе Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк возле станицы Анастасиевской столкнулись четыре машины. Жертвой ДТП стал один человек, семерых доставили в больницу. Среди пострадавших есть дети – малыши 3 и 4 лет.