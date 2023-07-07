Положение о премии «Настоящие люди»

Положение о проведении премии радио «КП»-Краснодар» «Настоящие люди»

1. Цели и задачи:

- поиск героев для публикаций;

- привлечение слушательской аудитории;

- повышение внимания к медиа-группе.

2. Миссия:

Сфокусировать внимание общества на настоящих ценностях: отзывчивость, готовность помочь, доброта, мужество и героизм.

3. Участники:

Участниками акции – читатели сайта kuban.kp.ru и слушатели радио «КП»-Краснодар»

3.1. Участники – жители Краснодарского края и Адыгеи.

Акция проводится на сайте www.kuban.kp.ru и на радио «КП»-Краснодар» в сроки, указанные в п.4 настоящих Правил. Премия не является лотереей или азартной игрой.

4. Премия проводится в три этапа:

а) с 10 июля по 29 октября – прием заявок.

б) с 30 октября по 15 ноября - голосование

Каждый месяц путем голосования на сайте отбираются полуфиналисты из числа тех, кого заявили читатели и про кого писали на сайте kuban.kp.ru.

в) с 15 по 30 ноября подведение итогов и награждение победителей. К этому времени будет определен лидер по итогам голосования на сайте kuban.kp.ru, он получит подарки, премию и медаль «Настоящие люди». Еще двое, второе и третье места, становятся лауреатами и получают грамоту и сувениры от «КП».

в) Голосование на сайте www.kuban.kp.ru с 00:00 30 октября 2023 по 00:00 15 ноября 2023 года.

4.1. Результаты конкурса подводятся в конце ноября 2023 года.

5. Задание Конкурса:

Участникам, выполнившим условия п.1, п.2, п.3 и п.4 настоящих Правил, предлагается загрузить фотографию со своим изображением и историю в специальную форму премии или же прислать ее на редакционный WhatsApp 8 (961) 590-70-90.

6. В случае отказа победителя конкурса от получения Приза, Победитель Конкурса теряет право требования приза от организатора Конкурса.

6.1 С момента получения приза участник конкурса несет риски его случайной утери или порчи.

7. Иные положения:

7.1. Сотрудники Организатора, а также члены их семей к участию в Конкурсе не допускаются.

7.2. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участник ознакомлен с настоящими Правилами и тем самым выражает свое полное согласие с настоящими Правилами. Участник Конкурса вправе отказаться от получения Приза, а равно и от всех прав и обязанностей, связанных с его получением. В указанном случае Организатор вправе распорядиться Призом по своему усмотрению.

7.3. Факт участия в конкурсе означает, что участники конкурса дают согласие на обработку их персональных данных организатором, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, исключительно с целью отправки им призов.

7.4. Участвуя в конкурсе, участники также соглашаются с тем, что фотографии с их изображением, сделанные во время вручения призов и в связи с таким вручением, могут использоваться и распространяться организатором в рекламных и иных целях безвозмездно и без получения от участников дополнительного разрешения.

7.5. Участники гарантируют, что сведения, представленные на конкурс, являются достоверными.

7.6. Организатор обязуется:

7.6.1. Провести Конкурс в порядке, определенном правилами.

7.6.2. Выдать призы участникам, признанным победителями конкурса.

7.7. Организатор оставляет за собой право приостановить или отказать в выдаче приза победителю в случае нарушения участником конкурса положений настоящих правил, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Не востребованный в течение 7 (семи) календарных дней после периода вручения призов приз не хранится, не выдается и используются Организатором по своему усмотрению.

7.9. Организатор имеет право изменять любые условия конкурса в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.Организаторы:

Краснодарский филиал медиагруппы «Комсомольская правда».

Оргкомитет: гендиректор, главный редактор, шеф-редактор радио, коммерческий директор.

Генеральный Партнер Премии - Союз Армян России.

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