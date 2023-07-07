Дадут проездные, откроют новые маршруты. В Краснодаре с 1 сентября школьные автобусы не будут возить детей

Школьные автобусы в черте города перевозить детей не будут. Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

В Краснодаре с нового учебного года школьники будут добираться до классов самостоятельно. Это коснется тех учащихся, которые проживают в районе Западного Обхода. Здесь до конца 2023 года планируют открыть две школы, одна из них откроет свои двери 1 сентября, поэтому необходимость в подвозе постепенно уменьшается. Для того, чтобы ребята смогли без проблем добираться до учебы и обратно, администрация скорректировала несколько маршрутов общественного транспорта.

Нужны безопасные дороги

То, что школьные автобусы канут в лету, родители узнали еще в апреле. Такой новости они, мягко сказать, не обрадовались – дорога до школы проходит вдоль загруженной дороги, а идти пешком до школы с рюкзаком за плечами – далеко.

- Каждый день провожаю дочь. Она закончила 1 класс, и, конечно, для нас новость о том, что автобусы могут отменить, стала шоком. Как добираться до учебного заведения, которое находится далеко, непонятно. Ребенок ходит в 106-ую на Марины Цветаевой, идти надо вдоль оживленной трассы, а если мне отвозить, то из-за пробок на Западном Обходе я просто не буду успевать на работу, - говорит Станислав Иванов.

Такого же мнения мама другой первоклассницы.

-«Нам обещают построить школу у дома. Но когда сдадут в эксплуатацию, тогда и надо отменять вахту. Пешком малышам не дойти, - считает Алиса. – Даже если они поедут на общественном транспорте, им надо переходить оживленную трассу, это опасно. Ведь на этой стороне, где мы сейчас сажаем детей в школьный автобус, маршрутки не останавливаются».

Без школьного подвоза останутся дети, проживающие в частном секторе в районе Западного Обхода. Это около 500 человек. Учащихся раньше забирали в школы № 68 в поселке Колосистом, № 99 в Немецкой Деревне и № 102 на Конгрессной. Сейчас этого уже не будет.

«Чтобы добраться на общественном транспорте из поселка Сады Калинина до ул. Конгрессной можно сесть на 78-ую маршрутку. Но потом дети должны преодолеть настоящий квест. Автобус до школы не доезжает, придется идти несколько остановок, переходить дорогу, а еще с утра в частный транспорт надо еще влезть, это очень проблематично», - говорит житель улицы Калинина Александр Кондратенко.

Обеспокоенные родители объединились и собирают подписи под обращением к администрации. Но только это не изменит ситуацию. По федеральному закону школьные автобусы могут подвозить детей только из одного населенного пункта в другой, в черте города нельзя. Иначе это будет рассмотрено, как нецелевое использование средств.

Все учтут

В администрации Краснодара несколько месяцев изучали проблему и подготовили ряд предложений. Прежде всего решили изменить действующие маршруты общественного транспорта и даже добавить новый, ведь детям придется добираться до своих школ на автобусах.

«В нашем городе развернуто масштабное социальное строительство. Ежегодно у нас вводится по 4–5 новых школ и идет совершенно естественный процесс — отпадает необходимость в подвозе школьными автобусами. Дети идут учиться в те школы, которые расположены рядом с их домами. Это удобно и безопасно», - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Дети будут добираться до учебы без пересадок. Часть транспорта заработает по брутто-контрактам. А это значит, поездки ожидаются с комфортом: в автобусах появятся кондиционеры, а ездить они станут через каждый 5-10 минут. Никаких долгих ожиданий и толкучки.

Кроме того, каждому школьнику дадут проездные на 50 поездок в месяц. Поэтому родители смогут сэкономить на проезде.

«Во всех школах, где меняется схема подвоза учеников, сформированы рабочие группы. Каждый вторник и пятницу будем приглашать родителей и детально рассказывать, как будет работать общественный транспорт, какие есть маршруты, чтобы ребенок мог максимально быстро и комфортно добраться до школы. Уверен — в будущем, с вводом большого числа новых образовательных учреждений в разных микрорайонах города, все дети будут учиться в пешей доступности, и эта проблема будет полностью снята», - отметил директор департамента образования Краснодара Александр Звягинцев.

КАК БУДУТ ДОБИРАТЬСЯ ШКОЛЬНИКИ

Школа № 68 в поселке Колосистом

Подвоз учеников школьными автобусами остается только из хутора Копанского.

Школьники с ул. Средней — Пригородной, смогут доехать в школу на автобусе № 29. На маршруте курсируют 17 автобусов малой вместимости с интервалом движения 10–15 минут.

Из Садов Калинина будет запущен новый маршрут № 83. Он будет работать по регулируемому тарифу, на линию выйдут четыре автобуса среднего класса с интервалом движения в период подвоза учащихся в школу и обратно — 5–10 минут.

Учеников, которые живут в районе Западного Обхода, будет подвозить до школ автобус № 75. Это 20 автобусов марки ПАЗ с интервалом движения 7–10 минут.

Школа № 99 в Немецкой деревне

Вместо школьных автобусов теперь ученики, которые живут в районе улиц Пригородной и Средней, смогут ездить на автобусе № 29 и № 38.

Школа № 106 по ул. им. Марины Цветаевой

Ученики, которые живут в ЖК «Лиговский», будут ездить на маршруте № 75. Для школьников из Садов Калинина организуют новый маршрут № 83.

Дети, живущие по ул. Западный Обход, смогут добраться в школу автобусами № 75, № 120А, № 140А, а также троллейбусом № 4. На этом маршруте работают 18 машин с интервалом движения 10 -12 минут.