Врачи больницы скорой помощи объяснили, почему ребенок со сломанной ногой несколько часов ждал операцию в Краснодаре

Мальчика в больницу привезли родители. Фото: скриншот.

Маленького мальчика в городскую больницу скорой медицинской помощи родители привезли самостоятельно. Как объяснил папа ребенка, после того как сын сломал ногу, они вызвал неотложку, но безрезультатно прождали ее несколько часов. Но и поступив в приемное отделение, малышу пришлось еще несколько часов ждать внимания медиков.

«Позвонил мне сейчас житель Краснодара по имени Виталий. Виталия лично не знаю, но ситуация вопиющая. Ребенок со сломанной ногой третий час лежит в ЗИПе без анестезиолога, нога все больше распухает. При этом привезли в больницу ребенка сами родители на такси - скорая просто не приехала», - рассказал об истории депутат городской Думы Краснодара Александр Сафронов в своем Telegram-канале.

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«К сожалению, сейчас очень большое количество обращений с детскими травмами. Мы внимательно относимся к каждому нашему маленькому пациенту. Но иногда кому-то приходится ожидать. Особенно в том случае, когда у другого маленького пациента более серьезная травма, которая требует немедленного вмешательства», - сообщил главный врач краевой БСМП Николай Босак.

К тому же, перед операцией ребенку потребовался дополнительный осмотр и забор анализов. Эти процедуры заняли около полутора часов. Сейчас малыш уже находится в операционной детского травматологического отделения краевой БСМП.