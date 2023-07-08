Опасно для жизни: на побережье Черного моря запрещают купаться из-за шторма

На пляжах Анапы запретили купаться. Фото: t.me/MoreOz

На Кубани наступило долгожданное похолодание. Температура воздуха опустилась с отметок в +40 градусов до +30, а штормовое предупреждение из-за опасной жары сменилось на предупреждение о сильных ливнях и грозах.

Вместе с дождями на Кубань пришел и сильный ветер. До 10 июля его порывы местами могут достигать 22 метров в секунду. Из-за такой силы начало волноваться море. На побережье туристам запрещают заходить в воду. Хуже всего на данный момент ситуация обстоит в Анапе.

«Купание запрещено! Выходите из воды. Сейчас сильное донное течение», - сообщают спасатели на Центральном пляже курорта.

Местные жители, которые наслышаны о трагических случаях, связанных с этим природным явлением также предупреждают, что сейчас вода может затянуть далеко в море даже с мелководья. Страшное происходит именно из-за того, что потом просто не хватает сил, чтобы вернуться назад.

Кроме того, синоптики предупреждают, что над морем могут появляться смерчи.

«В течение суток 8, 9 и 10 июля на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, - поделились в ЦГМС Краснодара.

Местных жителей прост быть максимально осторожными в это время и не подвергать риску и опасности свои жизни.