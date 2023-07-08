В крае запретили жарить шашлык Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубань пришла настоящая июльская жара. Столбики термометров поднимались до +40 градусов. Только на выходных на регион обрушится дождь. Однако штормовое предупреждение по пожароопасности до сих пор действует в Краснодарском крае. В связи с этим власти даже приняли решение ограничить посещение лесов.

«В Краснодарском крае с 7 июля 2023 года вводится ограничение на пребывание граждан в лесах, которое продлится до 27 июля», - сказано в приказе министерства природных ресурсов Кубани.

Данное решение было принято для того, чтобы избежать массовых лесных пожаров. До конца 27 июля в Краснодарском крае запрещено разводить костры. Поэтому ближайшие выходные явно будут без шашлыков на природе.

Помимо этого запрещение сжигать мусор и поурочные остатки. Власти также поручили перекрыть лесные дороги шлагбаумами. Теперь при въезде в лес будут стоят пункты контроля. С мангалом и углем явно уже не проедешь.

Как удалось узнать «Комсомольской правде»-Кубань», по территории всего лесного фонда региона установят предупредительные аншлаги. Усилят и мониторинг пожарной опасности. Кроме этого, власти задействуют все имеющиеся беспилотные летательные аппараты для этих же целей. Поэтому всех нарушителей с легкостью смогут найти.

Где можно жарить шашлык

Жарить шашлык можно в городских парках. Но не где угодно, а только в зонах для пикника, которые одобрили власти. Обычно в таких зонах уже установлены стационарные мангалы. На дачах пожарить шашлык не получится, если в регионе ввели противопожарный режим.

А что по штрафам?

Если вы рискните разжечь костер в своем дворе, на улице, в парке не в пикников зоне, то заработаете штраф от 5000 до 15 тысяч рублей. На даче или приусадебном участке за нарушение правил можно получить до 20 тысяч рублей штрафа. А вот за разжигание коста в лесу придется явно раскошелиться. За нарушение противопожарных правил в лесу отдыхающим выпишут до 50 тысяч рублей. А если костер стал причиной лесного пожара — до 60 000 Р.

А тем временем

Пока в лесу нельзя жарить шашлыки, в море запретили купаться. Вместе с дождями на Кубань пришел и сильный ветер. До 10 июля его порывы местами могут достигать 22 метров в секунду. Из-за такой силы ветра начало волноваться море. На побережье туристам запрещают заходить в воду. Хуже всего на данный момент ситуация обстоит в Анапе.

«Купание запрещено! Выходите из воды. Сейчас сильное донное течение», - сообщают спасатели на Центральном пляже курорта.

Напомним, что в Черном море до конца 10 июля могут формироваться смерчи. Появление воронок возможно на участке Магри - Веселое.