«Вас утащит море и вы не вернетесь»: в Анапе толпы туристов продолжают купаться в море в сильнейший шторм

В Анапе туристы купаются в море даже в шторм. Фото: Юрий Озаровский.

На пляжах Анапы настоящий аншлаг. Людей не смущает ни штормовое предупреждение, ни полнейший запрет на купание, ни назойливые спасатели, которые все время выгоняют туристов из воды из-за донного течения. Это природное явление очень опасно. Оно утягивает далеко в море даже с мелководья.

Местные жители знают о подобной опасности, поэтому с удивлением смотрят на отдыхающих, которые игнорируют все предупреждающие вывески.

«У нас штормовое предупреждение. Сейчас резко пойдет дождь, волны и ветер усилятся. Возможно, будут спускаться вихри. На мелководье с песчаным дном есть зыбучие волны против которых ни один спортсмен не справится. Ни в коем случае, ни взрослым, ни детям, не приближаться к резу воды. Море заберет, и вы ничего не сможете сделать», - сообщают спасатели на пляже.

Туристы не хотят выходить из воды, даже после просьб спасателей. Фото: Юрий Озаровский.

На всех пляжах курорта развешены красные флаги, которые также сообщают о запрете на купание.

«В связи со штормом и сильным донным течением 8 июля заходить в воду очень опасно! Уважаемые жители и гости курорта, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми», - предупреждают в мэрии курорта.

Но непогода не может остановить отдыхающих, которые приехали в Анапу для того, чтобы отдохнуть под жгучими лучами кубанского солнца. Людей на пляже и в море рекордное количество.

На пляжах собралось рекордное количество отдыхающих. Фото: Юрий Озаровский.

«Места, конечно, еще есть. В основном, все тянутся ближе к морю. Чуть дальше от воды можно найти место, чтобы разместить свое полотенце», - делятся в соцсетях местные блогеры.

На данный момент на курорте заполнено более 90% отелей.

«Функционирует более 1,5 тысячи объектов размещения. Единовременно на курорте пребывает 155 тысяч человек», - сообщает пресс-служба мэрии Анапы.