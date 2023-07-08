«Увидел и влюбился»: участник спецоперации из Краснодара женился в День семьи

Алина и Александр вместе служат

Сегодня, 8 июля, вся Россия отмечает День семьи, любви и верность. Но для некоторых - это особенно личный праздник. Александр только недавно вернулся в Краснодар к своей возлюбленной из зоны спецоперации. Он дослужился до звания майора. Но не только один Александр исполняет государственный долг. Его избранница Алина тоже военнослужащая. Она проходит службу в одной из воинских частей Краснодарского края. А сегодня они стали не просто парой - они стали семьей военнослужащих. Для Александра и его супруги Алины 8 июля - теперь дата создания их семьи.

«Мы познакомились год назад на работе. Алина дежурила, я пришел в штаб. Увидел, влюбился - и вот мы поженились», - рассказывает Александр.

И вот Алина стоит в белом платье со свадебным букетом и держит за руку своего любимого. Звучат заветные слова: «Ваше обоюдное согласие дает мне право зарегистрировать ваш брак». Слезинки счастья скатываются по лицам молодежных. А Александр души не чает в Алине.

«Она прекрасная женщина. Алина очень хозяйственная, добрая, любящая, внимательная, заботливая», - не перестает гордиться Александр своей супругой.

Алина также восхищается мужем.

«Он сильный, мужественный, воинственный. Самый настоящий в мире мужчина! Я абсолютно всегда и везде его поддерживаю», - с улыбкой говорит Алина.

Теперь у молодоженов только семейные планы. Они собираются построить дом, высадить дерево и воспитывать своих детей.

Кстати, депутаты «Единой России» помогли организовать церемонию бракосочетания для участника спецоперации в День семьи, любви и верности.

«Сегодня замечательная пара связала свою жизнь узами брака. Поддержка семей – одна из задач народной программы партии, а семья – это крепкий тыл, и для бойца важно знать, что его любят и всегда ждут дома», - отметил депутат Госдумы Анатолий Вороновский.

Екатерина Афонина вручила молодоженам свадебный подарок. Кроме этого, для супругов организовали фотосессию для первого семейного альбома.

«Дорогие ребята! Пусть ваша любовь будет непоколебимой, как стальные крепости, и ваше доверие друг к другу - непроницаемым, как броня», - обратилась к молодоженам депутат Госдумы Екатерина Афонина.