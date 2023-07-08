«Спас с плавающих улиц»: губернатор Краснодарского края довез семью с детьми до дома

Губернатор Кубани помог молодой паре. Фото: @tipichkras

В России 8 июля празднуют День семьи, любви и верности. Многие пары с детьми вышли на улицы погулять в парках, да и просто насладиться свежим воздухом. В Краснодаре администрация подготовила и обширную программу. Но у погоды были свои планы на праздник.

На Краснодар обрушился сильный ливень. Некоторые улицы превратились в реки. Кстати, сейчас до сих пор продолжает работать водооткачивающая техника. Но одна семья не смогла вернуться домой. Ребенок на плечах, льет дождь. Куда деваться - не знают. Идут по лужам и уже со всем отчаялись.

В один момент к молодой паре подошел мужчина в голубой футболке и черной куртке. Это был губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев/

«Сегодня шли по плавающим улицам Краснодара. Идем мы по Красной и не знаем, как добраться до дома. Ну и встретили по дороге губернатора Краснодарского края», - пишет Telegram-канал Телетайп со ссылкой на рассказ молодой пары.

По словам главы семейства, Вениамин Кондратьев постоянно говорил с ними. А потом и вообще предложили подвезти до дома.

«Он оживлено с нами пообщался и предложил сесть в его машину. Вениамин Кондратьев сказал, что его водитель нас отвезет туда, куда скажете и оставил свой контакт. Хороший, мировой мужик», - добавил глава семейства.

Естественно, семья сделала фотографию с радостным губернатором. На память такое точно надо запечатлеть.

Кстати, губернатор Краснодарского края не один, кто идет на контакт с местными жителями. Мэр Новороссийска Андрей Кравченко ранним утром проинспектировал работу и удобства городского общественного транспорта. Ради чистоты эксперимента чиновник не стал объявлять о решение накануне, а на остановку общественного транспорта отправился в одиночку, без замов и помощников.

В качестве отправной точки был выбран 14 микрорайон города-героя, где проживает градоначальник с семьей. Конечная – улица Советов, 18, там располагается администрация Новороссийска.