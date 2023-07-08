Улицы превратились в реки: Последствия сильного ливня в Краснодаре 8 июля 2023

В Краснодаре прошел сильнейший ливень. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодаре в обед 8 июля улицы превратились в реки. За считанные минуты над городом нависли черны тучи, из которых стеной пошел дождь. Потоки воды лили не долго, но, из-за своей силы сумели остановить город на несколько часов.

«Из-за скопления воды на перекрестке улиц Садовая и Кузнечная стоит движение трамвайных маршрутов №1, 3, 20, 21. Также остановились троллейбусы в оба направления на участках улиц: ул. Северная -Янковского, Северная -Ломоносова, Октябрьская-Советская к Постовой», - сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».

Также движение трамваев было остановлено на пересечениях улиц: Коммунаров - Ленина, Коммунаров - Северная, Коммунаров - Карасунская, Дмитриевская Дамба - Горького - Садовая. Железнодорожная - Гоголя, Коммунаров - Гоголя, Садовая - Кузнечная.

Полностью восстановить движение удалось только спустя три часа. Трамваи и троллейбусы спокойно поехали в 18:00.

В некоторых районах города вода сама ушла в ливневки, а где-то ее пришлось откачивать сотрудникам городских служб.

«На данный момент воду откачивают с 26 придомовых территорий. Также на улице Московской от воды избавляются с помощью насосной станции. В ближайшие пару часов она должна уйти», - уточнили в МЦУ Краснодара.

Помимо прибывшей воды, в городе пришлось бороться и с последствиями сильнейшего ветра.

«Сотрудники департамента городского хозяйства устраняют последствия падения дерева на Ставропольской, 336.Аварийное дерево распилили на части и вывозят. Сейчас проверятся безопасность свисающих проводов», - поделились в МЦУ Краснодара.

Напомним, что на Кубани до конца суток 10 июля действует штормовое предупреждение. Местных жителей и туристов просят быть осторожными и не подвергать свою жизнь рискам.