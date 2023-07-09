Что происходит в Сочи после ливня 9 июля 2023: спасатели откачивают воду из домов и разгребают плотины из машин

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Непогода разгулялась на побережье Черного моря. Основной удар принял на себя Сочи. В ночь с субботы на воскресенье на курорте выпало 80 мм осадков. Это 2/3 от месячной нормы.

Больше всего досталось Хосте. Там развернут городской оперативный штаб. Его курирует глава Сочи Алексей Копайгородский.

Из-за ливня под воду ушли сразу три дома: два – на улице Кипарисовой, один – на Шоссейной. В первом – на Кипарисовой, 9/1 – даже потребовалась эвакуация. Десять жильцов отправили в центре временного размещения.

Сейчас 60 спасателей и 15 единиц техники откачивают воду из строений. Устраняют последствия непогоды и на улице Ручей Видный. Около 67 дома образовались плотины из машин и горы асфальта. Первые уносило мощным течением, вторые – снимало с дорог.

- На месте работают мониторинговые группы, они оценивают ущерб, – добавили в краевом оперштабе.

По предварительной информации, в результате разгула стихи никто не пострадал. Также непогода не сказалась на работе общественного транспорта.

Но расслабляться жителям и гостям курорта не советуют. В городе действует штормовое предупреждение, а синоптики прогнозируют новый – и самый мощный – удар стихии в ночь на понедельник, 10 июля.