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Штормовое предупреждение действует в Сочи уже вторые сутки. Он продлится как минимум до понедельника, 10 июля.

В ночь с субботы на воскресенье, 9 июля, курорт пережил первую проверку на прочность. За пару часов в городе выпало 80 мм осадков – это 2/3 от месячной нормы.

За это время под воду ушли цоколи трех домов на улицах Кипарисовой и Шоссейной. В одном даже потребовалась эвакуация: 10 человек отправили в пункт временного размещения.

Из-за ливня в городе даже образовались плотины – из легковушек. Мощный поток машины пронесся по улице Ручей Видный. И остановился у 67-го дома, где и образовались дамбы из автомобилей.

Помимо спасателей, которые откачивают воду, на улицах курорта работают мониторинговые группы. Они оценивают ущерб от природной стихии. А синоптики предупреждают о второй волне непогоды. Она обрушится на курорте уже в ночь на понедельник, 10 июля.

- На курорте ожидаются сильные дожди, порывы ветра могут достигать 17 м/с, – рассказали в мэрии города.

Не исключен на курорте и подъем рек до опасных отметок, а также образование смерчей над морем. Уже вторые сутки в городе запрещено купание в воде. Ограничения будут действовать до окончания штормового предупреждения.