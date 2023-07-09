Туристы спасли дельфинов, которых выбросило на берег во время шторма в Сочи

Фото взято из соцсетей

Уже вторые сутки в Сочи действует штормовое предупреждение. Порывы ветра достигают 17 м/с, а в море остается угроза образования смерчей. Такая погода сохранится на курорте как минимум до понедельника, 10 июля.

В ночь с субботы на воскресенье природная стихия превратила город в бассейн. На Сочи обрушились залповые ливни. Потоки воды снимали с дорог асфальт, выдирали с корнем деревья и топили дома. Из-за дождей под воду ушли сразу три цокольных этажа, а спасателям даже пришлось эвакуировать 10 человек.

Также на курорте образовалась платина – из 10 легковушек. Неизвестно, подлежат ли они восстановлению. Но вероятность этого мала. На кадрах из соцсетей они больше похожи на груду металла, чем на средств передвижения.

Пока на месте работают спасатели и мониторинговые группы. Первые устраняют последствие стихии, вторые – оценивают ущерб. Мэрия курорта уже закрыла городские пляжи. Запрет на купание действует до вторника, 11 июля.

Но набережные пока не пустуют. Небольшие группы туристов еще появляются на пляжах и спасаются дельфинов. В воскресенье утром на берег выбросила сразу двух млекопитающих. Они были обездвижены.

На помощь им пришли сотрудники пляжи и отдыхающие. Вместе они подняли дельфинов и отнесли обратно в море.