Последствия непогоды в Краснодарском крае на 9 июля 2023: в Сочи машины снесло потоками воды, а в Анапе разгулялись смерчи

Мощный ливень обрушился на Сочи ночью 9 июля Фото: t.me/opershtab23

Непогода продолжает испытывать на прочность Краснодарский край. Опасная жара в регионе резко сменилась обильными осадками. Сильные дожди с грозами и шквалистым ветром вновь обрушились на край. И принесли серьезные последствия.

Неспокойной выдалась ночь 9 июля в Сочи. Мощный ливень превратил улицы в реки. Бурные потоки воды сносили все на своем пути, включая автомобили. Десять машин в районе дома №67 по улице Ручей серьезно пострадали. Из покореженного транспорта образовалась плотина.

Осадки были настолько разрушительными, что по улицам потоками воды сняло асфальт. Серьезный удар пришелся на Хостинский район. Здесь вода зашла сразу в две многоэтажки.

«Произошло также подтопление цокольных этажей многоквартирных домов на улицах Кипарисовой, 1 и Шоссейной, 5. В результате подтопления дома по ул. Кипарисовой, 9/1 в пункт временного размещения будут переселены 10 человек», – сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

В результате разгула стихии никто не пострадал. Всего за ночь в Сочи выпало около 80 мм осадков, что составляет 2/3 от месячной нормы.

В настоящее время городские службы продолжают устранять последствия непогоды. Работу контролирует прокуратура Хостинского района.

В Сочи устраняют последствия непогоды Фото: t.me/opershtab23

«Проезжая часть на поврежденных участках дорог расчищена. Из подтопленных дворов и подвалов продолжается откачка воды. Мониторинговые группы ведут поквартирный и подворовой обход. Все городские пляжи закрыты», – сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Купание в море на курорте разрешат после того, как изменится погода и стихнет шторм.

Сильные дожди обрушились и на другие муниципалитеты Краснодарского края. А в некоторых районах заметили обещанные синоптиками смерчи.

Одну из воронок удалось заснять в Темрюкском районе. Мощный смерч заметили недалеко от Крымского моста. Небо заволокло серыми тучами, после чего появился мощный вихрь.

К слову, смерч продержался недолго и совсем скоро растворился. В результате пострадавших и разрушений нет.

Еще одну воронку застали отдыхающие в Анапе. Смерч возник в море на Бугазской косе. Заметившие его отдыхающие вовремя взяли телефоны и успели заснять мощное природное явление. На кадрах видно, как море изрядно штормит. А на горизонте закручивается мощный воздушный столб.

К счастью, мощный смерч покружил в море и не дошел до берега. В результате никто не пострадал и ничего не разрушилось.

В то же время в Анапе продолжает действовать запрет на купание в море. Заходить в воду нельзя из-за шторма и сильного донного течения. На всех пляжах курорта вывешены красные флаги.

«Спасатели просят жителей и гостей отнестись к ситуации со всей серьезностью и не подвергать жизнь и здоровье неоправданному риску. Запрет может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм», – отметили в мэрии Анапы.

Синоптики предупреждают жителей и гостей Краснодарского края о том, что непогода продолжит бушевать в регионе. Штормовое предупреждение действует до 10 июля.

«До конца суток 9 июля, а также в течение суток 10 июля местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень, в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с», – сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Кроме того, из-за дождей возможен подъем уровня воды в реках. В зоне риска находятся Апшеронский, Белореченский, Лабинский, Мостовский, Отрадненский район, Абинский, Северский, Крымский, Туапсинский районы, Геленджик и Горячий Ключ.

Уточняется, что на участках Анапы – Магри и Магри – Веселое могут сформироваться смерчи. Штормовое предупреждение действует до 10 июля включительно.