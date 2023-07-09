Улицы перекрыты, движение парализовано. Последствия залпового ливня в Краснодаре 9 июля 2023

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Непогода добралась и до Краснодара. Накануне ночью она проверила на прочность Сочи. Там за пару часов выпало 80 мм осадков. Это 2/3 месячной нормы.

Теперь пришла очередь Краснодара. Синоптики обещали мощный ливень сразу после полудня в воскресенье. Но планы сбились, а дождь зарядил ближе к вечеру.

«Он продлится до конца дня. Также ожидаются грозы», – рассказали «КП» – Кубань» в городском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Помимо осадков, в мегаполисе ожидается усиление ветра до 12-14 м/с. А температура воздуха в воскресенье вечером опустится до плюс 19 градусов.

Фото сервиса Яндекс. Пробки

Из-за погоды в Краснодаре даже закрыли движение по улице Московской. Там идет откачка воды. Водителей просят строить альтернативные маршруты и не рисковать автомобилями.

Также непогода парализовали движение по улицам Российская и 1 мая. Причем заторы образовались в обоих направлениях – и в центр, и на выезде из города. Также придется постоять на Селезнева – в сторону центра.