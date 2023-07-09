Подтопило федеральные трассы, зазвучали сирены: основной удар стихии обрушился на Сочи вечером 9 июля

Основной удар стихии пришелся на Адлерский район Фото: кадр из видео

В Краснодарском крае продолжает действовать штормовое предупреждение. Синоптики прогнозировали основной удар стихии в ночь на 10 июля. Не успели жители и гости Сочи передохнуть от ночного разгула непогоды, как ливни вновь обрушились на курорт.

Сильные дожди пролились уже вечером 9 июля. Не обошлось без последствий. Основной удар стихии пришелся теперь на Адлерский район. Из-за мощных потоков воды улицы превратились в реки. Проезжающим автомобилям приходится буквально проплывать небольшие расстояния.

«По данным Росгидромета, здесь выпало 100 мм осадков. Пострадавших нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Из-за мощного ливня вода скопилась на федеральных трассах. Дорожники временно перекрывали участок А-147.

«Сейчас дождь прекратился, вода с проезжей части уходит естественным путем. На улице Ленина движение автотранспорта также переходит в штатный режим», – уточнили в мэрии.

Тем временем ситуация ухудшилась и на реках Сочи. Уровень воды поднялся в реке Хороте, из-за чего сработали датчики «опасное явление». Для оповещения жителей были включены сиренно-речевые установки.

«Сейчас уровень воды в реке пошел на спад, однако жителям и гостям необходимо оставаться дома или в безопасном месте, принять все необходимые меры предосторожности», – предупредили в администрации города-курорта.

В настоящее время ситуацию с непогодой в Сочи контролирует городской оперативный штаб. Для устранения последствий стихии подготовлена спецтехника. В Адлерском районе, на который обрушилась непогода, работают спасатели муниципальной службы спасения и «Кубань-СПАС».

«В случае необходимости они готовы оказать помощь людям», – уточнили в пресс-службе администрации Сочи.

Штормовое предупреждение действует по всему краю до 10 июля включительно. На участке Магри - Веселое возможно формирование смерчей.

В случае возникновения экстренных ситуаций жителей и гостей Сочи просят обращаться по номеру 112.