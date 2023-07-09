Новый удар природной стихии в Сочи 9 июня 2023: что известно на данный момент

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Второй за сутки удар природной стихии переживает Сочи в воскресенье, 9 июля. Первый пришелся на раннее утро, второй – на поздний вечер. На курорте вновь зарядили дожди, а порывы ветра достигли 17 м/с.

Ранее мэрия города сообщила о запрете купания в Черном море. Ограничения продлятся до вторника, 11 июля. На это время жителей и гостей курорта попросили отказаться от прогулок по прибрежным зонам, в том числе речным, и убрать машины из-под рекламных щитов и деревьев.

Опасения синоптиков были не напрасны. Еще в пятницу они предупреждали о втором, основном, ударе стихии. Он ожидался ближе к полуночи в воскресенье, но пришелся на поздний вечер.

Мощный ливень зарядил в Сочи в районе 21:00. За пару часов на курорте выпало около 100 мм осадков. Это на 20 мм меньше месячной нормы.

- Стихия ударила по Адлерскому району. Пострадавших нет, все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, – сообщили в мэрии города.

Из-за непогоды дорожники перекрыли участок федеральной трассы А-147 Джубга – Сочи. Но действовали ограничения недолго – менее получаса. Сейчас движение восстановлено. Вода ушла с дороги естественным путем.

Также на курорте заревели сирены. А на реке Хороте даже сработали датчики «опасное явление». Правда, уровень воды быстро спал. Но местных жителей и гостей курорта попросили не покидать дома и номера без необходимости, предпринимая меры предосторожности.

На курорте продолжает работу оперштаб. Его курирует глава Сочи Алексей Копайгородский. Он держит ситуацию на контроле.

Пока прогнозы синоптиков неутешительны. Они ожидают залповые ливни до утра понедельника, 10 июля.