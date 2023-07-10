В четыре полосы. Исчезнут ли пробки в направлении Крыма в следующем году

Фото: ФКУ «Черноморье»

Автомобильные пробки на пути в Крым должны если не исчезнуть совсем, то сильно уменьшиться к следующему курортному сезону, обещают подведомственные структуры Росавтодора. ФКУ «Черноморье» в начале недели отчиталось о ходе работ на реконструкции федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь. Управление продолжает активные работы на участках с 52-го по 100-й километры. Средняя готовность мостов, путепроводов, развязок и надземных пешеходных переходов на этих двух отрезках уже превысила 60%. Основной объем работ дорожники планируют выполнить до конца года.

С началом июля автомобильная пробка на подходе к Крымскому мосту достигала длины уже в 13 км. Автотуристический сезон активно стартовал к середине лета, и при неработающих аэропортах Юга и Крыма всю нагрузку турпотока приняли на себя основные магистрали Кубани, А-146, А-289 и А-290.

Фото: ФКУ «Черноморье»

При сравнительно стабильной нагрузке на сочинскую трассу А-147 пассажиропоток в направлении Крыма в июле вырос кратно и скачкообразно. Ситуация усугубляется тщательным досмотром на пунктах пропуска. Региональные власти и дорожники предпринимают экстренные меры. В ситуацию был вынужден вмешаться президент страны. 4 июля Владимир Путин провел совещание с членами правительства, на котором обсудили ситуацию с крымскими пробками. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев для разгрузки транспортных потоков предложил использовать коридор через новые территории. По его словам, власти готовы установить на подъезде к мосту пункты временного размещения. Правую полосу в часы пиковых нагрузок выделяют только для пассажирского транспорта.

Максимальный поток машин, по словам министра транспорта Виталия Савельева, на Крымском мосту ожидается 16 и 17 июля. С этой оценкой согласен также глава Крыма Сергей Аксенов, который прогнозирует пробку и на трассе «Таврида» из-за покидающих Крым туристов.

Фото: ФКУ «Черноморье»

Между тем, федеральные дорожники обещают, что уже в следующем году ситуация кардинально изменится. ФКУ «Тамань» ведет строительство 119-километровой трассы А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк, работы идут на всем протяжении новой дороги. Всего на ней появится 49 мостов и путепроводов.

В свою очередь ФКУ «Черноморье» продолжает реконструкцию и строительство новых участков трассы А-290 Новороссийск – Керчь с расширением до четырех полос движения, по две в каждую сторону. Работы по реконструкции участка с 52-го по 73-й километр протяженностью в 18,38 км включают строительство 10 мостов и путепроводов, трех транспортных развязок и двух надземных пешеходных переходов. Строящаяся дорога пройдет в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный и Уташ северо-восточнее Витязевского лимана. Из 10 мостов пять готово уже более чем на 90%, еще пять – от 70 до 80%. Готовность автомобильных развязок от 20 до 70%. На этом участке уложено уже более 60% асфальта в верхнем слое, сообщили в ФКУ «Черноморье».

Фото: ФКУ «Черноморье»

На отрезке с 73-го по 100-й километр длиной в 24,18 км запланировано шесть путепроводов и один мост, три развязки и три надземных пешеходных перехода. Он обойдет хутор Белый, станицы Нефтяную и Старотитаровскую. Готовность путепроводов на сегодня от 60 до 80%. Начато строительство моста через реку Старая Кубань. Все три развязки выполнены в объеме от 80 до 90%. На 70% построены все пешеходные переходы. Верхний слой асфальта на этом участке, по данным управления, уложен уже на 65%.

Участки с 52-го по 100-й километр являются продолжением обхода Анапы (км 47-52), который, напомним, был запущен в эксплуатацию в конце декабря 2022 г. Работы на всех трех участках общей длиной более 57 км начались одновременно, в октябре 2018 года. Фактически это три этапа большого проекта Росавтодора по возведению единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым в обход крупных населенных пунктов.

Фото: ФКУ «Черноморье»

Первым этапом стало строительство совершенно нового участка дороги – четырехполосного обхода Анапы. Его главное назначение – вывести транзитные перевозки за границы города. Но не менее важными для обеспечения все возрастающего транспортного потока в сторону черноморских и азовских курортов станут и следующие два участка реконструкции крымского направления трассы А-290.