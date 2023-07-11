Бесят туристы, которые вечно ищут виноватых. Откровения оператора службы 112 в Краснодаре

Откровения оператора службы 112 в Краснодаре Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Служба 112 – единый колл-центр экстренных служб. По нему можно вызвать пожарных, медиков и сотрудников полиции.

Центр работает круглые сутки. За день операторы обрабатывают тысячи звонков. Они практически не отрываются от гарнитуры, работают с 9 до 9 (24 часа). А на обед ходят строго по расписанию.

«Все строго, никто не пьет чаи на рабочем месте. Нельзя принести книгу, посмотреть видео на Youtube или взять рукоделие», – анонимно рассказала в дневнике на «Т-Ж» оператор.

Колл-центр в Краснодаре – это огромный зал с десятками перегородок. Они отделяют операторов, одетых исключительно по форме: футболка с логотипом, бейдж и карта-ключ на шее.

Чтобы не парализовать работу, на обед ходят максимум два человека. Еще есть технические перерывы: 50 минут работаешь, 10 – отдыхаешь.

«Если моя очередь выйти, а я «поймала» звонок, то я должна его закончить. А остальные ждут меня, то есть перерывы сдвигаются», – описала оператор.

Во время звонка специалист видит город и район, откуда идет вызов. Его задача – узнать адрес и детали ЧП.

«На глазах человека что-то горит, а я опрашиваю. Он видит огонь или дым? Какого он цвета? Сколько этажей в здании? Проходят ли газовые трубы рядом? Есть ли пострадавшие?», – объясняет девушка.

Пик работы операторов – сезон отпусков. Это головная боль для колл-центра. Количество звонков возрастает, как и число недовольных туристов.

«Больше всего бесят сочинские летние туристы, которые не знают свое местоположение. Они думают, что мы видим их со спутника, просят вызвать полицию «возле синей мусорки» или требуют врача. Но летом врачей больше не становится, а туристы-москвичи считают, что их должны обслуживать в первую очередь», – добавляет оператор.

Такие отпускники нарушают правила отдыха на воде, не лимитируют употребление алкоголя и считают виноватыми операторов.

«В этой работе много негатива, но, встав из-за стола в 9 утра, я стряхиваю с себя все плохое и просто его не помню», – заключила девушка.