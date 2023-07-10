Вильфанд: в Сочи, как в тропиках, за час выпало 50 мм осадков

В Сочи передвигаются на лодках. Фото: Олег УМАРОВ

Сочи опять под ударом стихии. Вечером 9 июля на курорт накинулся настоящий шторм. За час он вылил на город 50 мл осадков. Такое бывает только в тропиках.

- Циклон обусловил такие сильные дожди и усиление ветра. Сейчас он очень медленно уходит на северо-восток, - отметил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, 10 и 11 июля погодная ситуация будет сложной, а потом придет в норму. До следующего штормового предупреждения.

- Этот процесс может происходить бесконечно. Воздух с севера натыкается на горные хребты, совершают вынужденное восхождение вверх. При этом происходит конденсация и сильные осадки. Именно поэтому на юге России количество опасных явлений в разы выше, чем в других регионах, - рассказал метеоролог.

Температура воздуха к четвергу повысится на несколько градусов, но не будет критичной. Днем в пятницу ожидается до +28…+30 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что город третий день подряд заливает дождями. А пляжи и вовсе закрыты — висят красные флаги и спасатели следят за порядком. Так что даже нельзя проскользнуть в море. Сейчас плавать небезопасно. А на улицу лучше не выходить, особенно в Адлерском районе и Сириусе. Здесь улицы превратились в реки — передвигаться можно только на лодке, сапах или серфинг-доске. Вот вам и бесплатное развлечение.